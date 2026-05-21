Как продлить срок службы матраса

Правильная эксплуатация с переворотом и проветриванием, а также уход может продлить срок службы матраса почти на треть. Об этом «Газете.Ru» рассказал категорийный менеджер по матрасам компании ORMATEK Олеся Солодкова.

«Нагрузка на матрас почти никогда не распределяется равномерно: человек обычно спит на одном и том же месте, а у супругов может быть значительная разница в весе. Из-за этого одни участки изнашиваются быстрее других и могут появляться вмятины и проседания. Чтобы замедлить износ, матрас нужно время от времени переворачивать, учитывая при этом его особенности», — рассказала эксперт.

«Двусторонние матрасы необходимо переворачивать каждые 3 месяца, а раз в полгода менять положение «голова — ноги». Односторонние матрасы переворачивать не нужно, достаточно разворачивать их, меняя местами верхнюю и нижнюю стороны. Делать это следует также раз в 3 месяца», — объяснила Солодкова.

Чтобы не забывать переворачивать матрас, специалист предложила ориентироваться на сезоны. Например, перевернуть спальное место осенью, развернуть по горизонтальной плоскости на Новый год, снова перевернуть с наступлением весны и так далее.

«Любой матрас со временем накапливает пыль и влагу, поэтому переворачивать его нужно еще и в целях гигиены. Лучше всего делать это во время смены постельного белья: перевернуть, дать матрасу хотя бы 15-20 минут, чтобы он проветрился и испарилась влага, и только после этого застелить свежее белье», — рекомендовала она.

По ее мнению, поддерживать гигиенические свойства матраса также помогает использование защитного чехла.

«Лучше всего выбирать хлопкового или трикотажного. Снять чехол во время смены постельного белья и постирать в стиральной машине проще и дешевле, чем обращаться в химчистку. В случае риска попадания на поверхность жидкости, например, когда в семье есть маленькие дети, специалист рекомендует обратить внимание на влагостойкий наматрасник», — посоветовала Солодкова.

И в заключение она отметила, что важно ухаживать и за детскими матрасами.