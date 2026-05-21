Как добавить яркости в интерьер без эффекта цирка

Главный секрет элегантной яркости заключается в использовании принципа нейтральной базы и грамотного распределения акцентов. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт из Ростова-на-Дону по недвижимости, специалист по новостройкам и ипотечному кредитованию Анна Зеленская.

«Для того чтобы дом не превратился в цирк, стоит выбрать спокойный основной тон для стен и пола, например сложные оттенки серого, бежевого или мягкого белого, которые станут идеальным холстом для дальнейших экспериментов», — рассказала эксперт.

Она также отметила, что лучше отдавать предпочтение сложным, глубоким и природным оттенкам вместо открытых и кричащих цветов.

«Например, вместо ярко-красного можно использовать терракотовый или винный, а вместо неонового желтого — горчичный или охру. Такие цвета выглядят дорого и благородно, они не утомляют глаз и легче сочетаются между собой. Одним из самых эффективных и безопасных способов добавить жизни в пространство является работа с текстилем и предметами искусства, например, яркие декоративные подушки, пледы, шторы или ковер с интересным орнаментом позволяют мгновенно изменить атмосферу комнаты, а в случае необходимости их легко заменить на более спокойные варианты, что важно для поддержания ликвидности объекта на рынке недвижимости», — отметила Зеленская.

Специалист напомнила, что существует классическое правило распределения цвета, согласно которому основной оттенок должен занимать около 60% пространства, дополнительный около 30%, а на долю ярких акцентов приходится лишь 10%.

«Этого малого количества достаточно, чтобы интерьер перестал быть скучным, но при этом он оставался гармоничным и цельным. Важную роль в восприятии цвета играет освещение, поскольку при теплом вечернем свете насыщенные оттенки выглядят уютно, а при холодном дневном могут казаться слишком агрессивными, поэтому я всегда рекомендую тестировать выбранные выкрасы при разном освещении, прежде чем принимать окончательное решение», — добавила она.

По ее мнению, еще один профессиональный прием — в использовании разных фактур.