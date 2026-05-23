Самые интересные факты о домашних черепахах

Всемирный день черепахи отмечают 23 мая. «Вечерняя Москва» узнала интересные факты об этих питомцах.

Черепаха — странный зверь. Ждать у двери с работы не будет, дом от вора не защитит, мурчанием не подбодрит. Так, собственно, почему ее заводят?

— Кому-то просто хочется необычного питомца, у кого-то аллергия на пушистых животных, — объясняет создательница группы в соцсетях и сайта о черепахах Милана Петрук. — Кто-то хочет любимца, который долго живет. Но чаще всего это просто спонтанные покупки. Например, кошка есть, хомяк тоже есть, отчего бы еще и черепаху не завести?

Кстати, черепах можно выгуливать, особенно сухопутных, при температуре выше 20 градусов. Это для них даже полезно. А еще эти существа в уходе неприхотливы.

— Они неделю могут обойтись без еды без ущерба для здоровья (но только если особь подросток или взрослая), — отмечает Милана. — Малышей же надолго дома одних лучше не оставлять. Всякое может быть: похолодание (тогда животное может заболеть) или если черепаха не одна, особи могут подраться.

Управляющая зоомагазином Анастасия Липатова отмечает, что черепахи разных видов отличаются поведением. Некоторые, к примеру, положительно реагируют на цвета.

— Угольные черепахи узнают цвет любимого лакомства — абрикоса. Они прямо несутся за ним сломя голову, поскольку очень любят этот фрукт, — улыбается девушка. — Некоторые хищные черепахи могут охотиться за ярким маникюром. У крупных черепах есть реакция на тембр голоса. Они узнают какие-то знакомые звуки, запахи. Интересно и выглядят ухаживания животных. Самцы красноухих, например, заигрывая с самками, активно щекочут их передними лапками.

Кстати, почти все черепахи любят почесывания. В сети много видео, на которых в террариуме сухопутным видам ставят такую «чесалочку». И черепахи активно, перетаптываясь с ноги на ногу рядом с ней пританцовывают.

— Я долго работала в Московском зоопарке. И я замечала, что крупные черепахи подходили к определенным людям: кого-то могли побаиваться, а кого-то вообще избегали. То есть они людей узнавали, — рассказывает собеседница.

Среди водных видов самые популярные — красноухие черепахи. К сожалению, чаще всего их заводят, пока они миленькие — размером с пятирублевую монетку.

— Продавцы вводят в заблуждение, говорят, что черепашка больше не вырастет, — подчеркивает Липатова. — Но это неправда: красноухие черепахи довольно крупные и агрессивные создания. Они хищники. К сожалению, из-за этого от них очень часто отказываются.

Среди доступных водных видов, которых удобно держать дома, — мускусные черепахи. Они небольшие, не требуют с ложного ухода. Также люди часто заводят шпороносных черепах. Эти особи всегда вырастают очень крупными, при этом растут они довольно долго.