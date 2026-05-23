Почему стоит установить на участках поилки с соленой водой

Для создания благоприятных условий «работы» пчел и шмелей дачникам следует установить на участках широкое блюдце с минерализованной водой и мхом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин.

«Поилка – это не блажь, а необходимость, особенно в жаркое подмосковное лето. Но важно сделать ее правильно. В первую очередь стоит подумать о безопасности. Пчела садится на берег, а не в воду. Для этого нужны широкое мелкое блюдце или старая сковорода с водой. На дно кладем камушки, мох, ракушки или плавающие пробки, чтобы насекомые могли приземлиться и попить, не утонув. Также пчелам нужны необходимые минералы, лучше добавить в воду щепотку соли. Помимо этого, дачникам стоит присмотреться к домикам для одиночных пчел-осмий. Они не агрессивны, не жалят просто так, являются фантастическими опылителями и нуждаются в жилье. Такой пчелиный «хостел» на стене сарая даст природе огромный шанс», – сказал Вольпин.

Он подчеркнул, что важной особенностью благоприятных условий для пчел и шмелей, особенно в период ранней весны, является наличие на участке полезных и питательных растений для насекомых, среди которых ранние медоносы и пряные травы.

«Нужно думать не только об эстетике, но и о создании непрерывного «зеленого конвейера» нектара. Пчелы и шмели должны находить пищу с ранней весны до поздней осени. Я бы выделил топ-3 категорий растений для Подмосковья: ранние медоносы (спасение после зимовки): медуница, крокусы, ива (если есть место), мать-и-мачеха. Без них ослабленные насекомые просто не доживут до лета. Пряные травы (абсолютные фавориты): фацелия – это «королева» дачного участка, неприхотливый сидерат, на который пчелы летят как на магнит. Также великолепно работают иссоп, котовник, лаванда и шалфей. Декоративные растения: мордовник шароголовый, эхинацея и простые (немахровые) сорта георгинов и астр. Важно помнить: махровые цветы красивы, но для пчел они часто бесполезны или труднодоступны», – отметил Вольпин.

Эксперт также указал на риски, которые могут возникнуть при большом скоплении пчел.

«Если рой привился на вашей яблоне, это не повод хвататься за палку. Это временное состояние (два-три дня), пчелы максимально миролюбивы. Как бороться: самая вредная практика – уничтожение инсектицидами. Убивая «надоевших» пчел, вы рискуете уничтожить и своих помощников. Если на участке действительно опасное соседство (гнездо шершней или агрессивный рой в дупле дома), не рискуйте, вызывайте профессиональных пчеловодов. Они перенесут насекомых гуманно. Наша задача – научиться сосуществовать, а не воевать», – заключил Вольпин.

Ранее СМИ сообщили, что пчелам может грозить вымирание из-за сокращения кормовой базы, применения пестицидов, распространения болезней и изменения климата. Исчезновение этих насекомых может отразиться не только на производстве меда, но и на урожайности, состоянии дикорастущих растений и устойчивости экосистем, поскольку пчелы участвуют в опылении многих плодовых, ягодных, овощных и кормовых культур.