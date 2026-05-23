Труд против вредных растений: как избавиться от сорняков на даче без химикатов

Посадкам на даче могут вредить сорняки, которые отбирают у высаженных культурных растений свет, воду и питательные вещества. Они способны заметно снизить урожайность саженцев, поэтому с ними нужно бороться. Как избавиться от сорняков, не прибегая к химикатам, «Вечерняя Москва» узнала у главного агронома страны Октябрины Ганичкиной.

По ее словам, справиться с сорными травами без химии помогут прополка и покос. Первый метод проходит лучше, когда почва сырая: тогда сорняки выдергиваются очень быстро.

— От сорных трав на грядках можно легко избавиться с помощью разных инструментов, например, грабель или мотыги. Достаточно прорыхлить землю или выдернуть сорняки, чтобы справиться с этой проблемой, — отметила эксперт.

Избавиться от сорных трав на газоне можно, если косить его каждые шесть–семь дней. Грядки требуют ручной прополки, но сорняки на них прорастают в небольшом количестве.

— Перед посадкой любой культуры грядку нужно обязательно перекопать. После этого сорняки на ней будут расти в меньшем количестве. А если все же они пробились — убрать их на сырой почве руками или срубить тяпкой и прорыхлить землю, — посоветовала агроном.

По ее словам, если сорняки растут сплошь и рядом, а садовод хочет в будущем вырастить что-то на этом месте, химикаты все же смогут упростить задачу. Существуют гербициды — вещества, которые помогают избавиться только от сорняков или уничтожить абсолютно все растения (в зависимости от типа действия).

— Конечно, можно все перекопать и выбросить корневища сорняков, но это очень тяжкий труд. Поэтому лучше обработать место, где мы планируем что-то сеять в будущем, гербицидом сплошного действия. Обработали, перекопали, и через две недели уже можно все высаживать, — объяснила собеседница «ВМ».

Она добавила, что от сорняков лучше всего избавляться до их цветения. В противном случае растение может разбросать свои семена, например, как борщевик. В результате сорняка станет в разы больше.

— Я всегда удаляла борщевик так: его нужно срезать, посыпать солью и накрыть черной толстой пленкой. Больше на этом месте борщевик никогда не рос, — отметила Ганичкина.

