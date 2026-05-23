Для очистки воздуха и красоты: пять комнатных растений для кухни

Кухня — это зона с особым микроклиматом. Жар от плиты, пар, брызги жира, перепады температуры — суровое испытание для большинства комнатных цветов.

Далеко не каждое растение выдержит такой режим. Как быть, если на кухне хочется создать пространство с уютной атмосферой?

Мы подобрали выносливые растения, которые не только помогут озеленить кухню, но и принесут пользу. Например, очистят воздух от вредных выделений, бактерий и грибков, нейтрализуют токсины, выделяющиеся при готовке, и освежат помещение.

Где лучше разместить цветы на кухне

Правильное размещение комнатных растений на кухне — залог их здоровья и долговечности. Важно знать несколько простых правил.

Комнатные растения не стоит ставить возле раковины, так как есть риск попадания воды и бытовой химии на листья и в почву. Также избегайте пространство рядом с электроплитой из-за опасности термического повреждения листьев.

Если окна на кухне выходят на юг, то отдавайте предпочтение светолюбивым видам. Если на восток или запад, то подойдут растения, терпимые к умеренному освещению. Для северной стороны лучшим вариантом станут тенелюбивые растения.

Комнатные цветы также хорошо себя чувствуют вдали от окон — их можно разместить на полках, подвесить в кашпо или поставить на напольные подставки.

Хлорофитум

Хлорофитум считается одним из самых полезных и популярных растений для кухни, так как это природный очиститель воздуха. Растение эффективно нейтрализует летучие органические соединения и токсины, которые неизбежно появляются при работе газовой плиты и использовании бытовой химии при уборке.

В замкнутом пространстве хлорофитум не только увлажняет воздух, но и препятствует размножению патогенных микроорганизмов. В отличие от большинства других растений выделяет кислород не только днем, но и ночью (другие растения в темное время суток в основном потребляют кислород).

Кактус

Кактус — один из самых выносливых комнатных растений. Он хорошо справляется с перепадами температур, редким поливом и ярким солнцем.

Если на вашей кухне окна выходят на южную сторону, то подоконник станет идеальным местом для этого растения. Большинство кактусов не просто выживут в таких условиях — они будут активно развиваться и даже цвести. Для кухни отлично подойдут такие виды, как «маммилярия» или «гимнокалициум».

Сансевиерия

Сансевиерия наиболее известна, как «тещин язык». Это комнатное растение — один из лучших вариантов для кухни. Сансевиерия неприхотлива: выдерживает перепады температур, сухой и влажный воздух. Может быть расположена как в тени, так и на свету.

Но главное ее качество — активное поглощение вредных веществ, которые часто присутствуют на кухне. Речь о формальдегидах, азотистых соединениях, аэрозольных средств. «Тещин язык» подавляет развитие некоторых бактерий и грибков, улучшая микроклимат помещения.

Филодендрон

Филодендрон станет не только украшением, но помощником в создании здорового микроклимата на кухне. Цветок очищает воздух от формальдегида, который выделяется из газовых плит и является очень токсичным. Также он поглощает и нейтрализует распространенные кухонные загрязнители: бензол, ксилол, аммиак и другие органические соединения, образующиеся при использовании аэрозолей и бытовой химии.

Данное растение естественным образом испаряет влагу через листья, что полезно когда воздух становится сухим при работе духового шкафа или электроплиты.

В уходе филодендрон неприхотлив. Он стойко переносит перепады температуры и колебания влажности.

Замиокулькас

Еще одно растение, которое обладает очищающими свойствами, это замиокулькас (или «долларовое дерево»). Оно активно поглощает вредные летучие соединения, которые могут выделяться из мебели, при нагреве и бытовой химии.

Также это комнатное растение обладает высокой устойчивостью к разным условиям среды. «Долларовое дерево» легко переносит характерные для кухни повышенную влажность, тепло от электроплиты и духового шкафа, а также случайные сквозняки.