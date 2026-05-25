Полчища тли и паутинные клещи атакуют: как спасти дачные растения от вредителей

Среди многочисленных забот дачников есть дело, которым приходится заниматься постоянно, — это борьба с вредителями сада и огорода. Кто только не посягает на плоды нашего труда! О том, как защитить растения от прожорливой армии вредителей, «Вечерней Москве» рассказала биохимик и дачница с внушительным стажем Екатерина Попова.

Кусты черной и красной смородины атакуют полчища тли, она же в буквальном смысле высасывает все соки из розовых кустов. Паутинного клеща привлекают баклажаны, огурцы и перец, особенно растущие в теплицах. А с каким аппетитом пожирает картофель медведка!

Распространению колоний тли на наших участках может способствовать не только теплая и сухая погода. Ее «доставкой» на растения занимаются и садовые муравьи, питающиеся падью — липкими и сладкими выделениями тли. Поэтому, начав избавляться от тли, обойдите участок и в поисках гнезд садовых муравьев.

Сегодня в продаже достаточно средств, помогающих бороться с ними. Я предпочитаю порошкообразные препараты— они эффективны и легки в использовании, но кто-то считает более надежным способом проливать гнезда муравьев раствором, приготовленным на основе такого средства. В любом случае — прочтите инструкцию к препарату, прежде чем использовать его!

Сейчас, когда смородина уже цветет и начинают завязываться ягоды, применять такой эффективный инсектицид, как «Актара», уже поздно. Провести им опрыскивание кустов вы сможете теперь только после сбора урожая. Поэтому некоторые дачники, заметив на концах черной смородины скрученные листья — первый признак того, что на них поселилось насекомое-вредитель, — просто обрывают и сжигают их.

Так же поступают и с листьями красной смородины, красные бугристые пятна на которых — галлы — сигнализируют о нападении галльской тли. Но способ этот хорош в том случае, если тля еще не обнаглела окончательно и не оккупировала все растение. Если же ее атака достаточно масштабна, в помощь нам сейчас — народные средства.

Например, дегтярное мыло. Очень его не любит тля за запах дегтя! Правда, и некоторые полезные насекомые предпочитают облетать стороной растение, обработанное мылом «с душком». Что ж, можете заменить дегтярное мыло на 72-процентное хозяйственное. Готовится мыльный раствор просто: 100 грамм мыла натрите на крупной терке, залейте теплой водой, перемешайте до полного растворения мыла и доведите объем воды до 10 литров. Этим раствором опрыскайте смородину так, чтобы обязательно смочить нижнюю часть листьев — место обитания насекомого. Образующаяся на поверхности тельца насекомых пленка затрудняет дыхание и становится причиной их гибели.

Дачники, у которых на участке всего пара-тройка смородиновых кустов, для большего эффекта окунают верхушки веток в емкость и «купают» их в растворе, смывая большую часть вредителей. Кстати, если есть время раз в неделю проводить опрыскивание кустов мыльным раствором, это станет отличной профилактикой от заражения тлей. Облегчить эту работу поможет готовое жидкое зеленое мыло, которое надо будет добавлять в воду согласно инструкции.

Еще одно народное средство против тли — нашатырный спирт. В 10 литров воды добавляются две столовые ложки нашатыря и полученным раствором тщательно опрыскивается растение.

Если же тля облюбовала ваши любимые розы или другие декоративные растения, то в этом случае можно с ней не церемониться и опрыскать химическим препаратом «Искра золотая». Уже готовый к применению, он борется с такими вредителями, как тля, белокрылка и цикадки, и защищает от них растения в течение трех-четырех недель.

Вцепился, как клещ

Еще один вредитель, который чаще всего нападает на растения в теплицах, — это паутинный клещ. Как только вы заметили его присутствие на баклажанах, огурцах или перцах, немедленно принимайте меры! Другое дело, что многие замечают вредителя не сразу.

Поначалу недоумевают: почему это вдруг, прямо-таки ни с того ни с сего, листья у растений начинают желтеть, становятся какими-то неживыми, мраморными... Но если при первых же признаках пожелтения листа вы обратите внимание на его нижнюю часть и заметите на ней маленькие черные точки, бейте тревогу — паутинный клещ добрался до ваших растений. Точки эти — проколы, которые клещ своим хоботком делает на листьях, высасывая из них сок. По самым краям листьев вы можете заметить тончайшие нити паутины...

Что делать? Сначала — решить, хватит ли вам терпения бороться с вредителем. Дело в том, что единственной обработки от него будет недостаточно. Чтобы убить взрослое насекомое, его личинки и потомство, которое выводится через каждые три дня, потребуется три-четыре обработки растений, то есть война с клещом может продлиться 10-12 дней.

Какими средствами она ведется? Наибольшую эффективность против паутинного клеща показывает такой биопрепарат, как «Фитоверм». Я еще потому отдаю предпочтение именно ему, что у него нет срока ожидания — то есть, опрыскав растения, вы уже через день можете использовать в пищу плоды.

И все-таки самое важное в борьбе с паутинным клещом — это вовремя обнаружить его на растениях. Если же вы начнете борьбу с ним, когда все листья на баклажане, огурце или перце полностью пожелтеют, то, увы, тратить время и усилия на избавление от клеща бесполезно.

Необходимо удалить больное растение и сжечь его, но обязательно провести обработку биопрепаратом тех культур, что растут рядом с ним. И вот еще одно правило, которое надо непременно выполнять, когда воюете с паутинным клещом: после того, как вы побывали в теплице, где он поселился, или боролись с ним на грядке открытого грунта, смените одежду, вымойте руки, чтобы не перенести его на другие растения в саду. Сделать это, учитывая микроскопический размер насекомого, проще простого.

Да замолчи уже!

Вы слышали, как поет медведка? Если нет, значит, вы счастливый дачник, и этого кошмара на вашем участке не водится. Но, скорее всего, погожим майским вечером вы отвлеклись на что-то, а потому и не услышали звонких «трелей» самца медведки, привлекающего таким образом самку. Ведь сегодня трудно найти место, где бы этого насекомого не водилось. Поэтому прислушайтесь и идите именно туда, откуда из-под земли доносятся звуки этой песни. Запомните его, ведь, скорее всего, утром вы обнаружите там небольшие в диаметре дырки и взрыхленные узенькие дорожки на почве — ходы медведки.

Берите испытанное средство «Медветокс» и раскладывайте его гранулы в ходы. Еще одно испытанное мной средство — «Та самая Маша» от медведки — эмульсия для уничтожения этого вредителя в почве. Оно оказывает на него нервно-паралитическое действие и, как уверяет производитель, не вредит почве, корнеплодам и растениям, в чем я и сама убеждаюсь в течение последних двух лет. Раствором, который получается, если смешать эмульсию с водой в соотношении 1:30, два-три дня поливают почву в том месте, где вы обнаружили «проживание» медведки. Иногда насекомое выползает после обработки на поверхность, чаще — погибает под землей.

Впрочем, в борьбе с этим вредителем, как говорится, все средства хороши. И находчивые садоводы изобретают все новые. На просторах интернета я в прошлом году обнаружила и испытала, например, такое. В том месте, где вы заметили ходы медведки или услышали пение самца, посадите крупную свеклу прошлогоднего урожая (я взяла большой корнеплод сорта «цилиндра») или морковь, присыпьте землей, а вокруг разложите приманку — гранулы «Медветокса». Обгрызая корнеплод, медведки не брезгуют и приманкой, которая их убивает.

Еще одно средство, которым с некоторых пор стала пользоваться моя соседка по даче, — гречневая каша. Она варит крупу, смешивает ее со средством «Регент» против медведки и раскладывает в разных местах по участку, заглубляя в почву. И собирает богатый «урожай» погибших насекомых. Но мне этот способ не подходит — моя собака не страдает отсутствием аппетита, и разрыть кашу, чтобы съесть, не поленится.

Ну ты и слизняк...

Помните, как прошедшей снежной зимой нас пугали грядущим нашествием испанских слизней? Я, как ни высматривала, их на участке не обнаружила. Обрадовалась, конечно. Вчера, заметив парочку, поняла, что радовалась напрасно: просто маленькие они пока еще, в глаза не бросаются. Но самое время объявить этим ползучим гадам бой. Скажем, с помощью современных гранулированных препаратов от слизней и улиток на основе метальдегида — «Хищник», «Слизнеед» и другие. Кто-то уверяет, что благодаря этим средствам перестал беспокоиться о сохранности посадок. Рассыпают гранулы (которые, кстати, не растворяются во время дождей) и на грядках, и вдоль дорожек, прячут под дощечки, чтобы они были недоступны животным.

В продаже сегодня можно найти ловушки от слизней и улиток, в которые насыпается приманка (те же гранулы метальдегида), и на следующий день — полна коробочка брюхоногих. Только, надеясь на эти средства, вы и сами не плошайте: ведь если не косить траву, не уничтожать сорняки, не избавляться от мест, где после дождей неделями стоит вода, никакие препараты «убойной силы» не спасут ваш участок от слизней.

Кстати

Красную смородину обычно поражает галловая тля — зелено-желтое насекомое длиной около 2 миллиметра, яйце видной формы. Среди галловой тли — как бескрылые, так и крылатые насекомые. Черная смородина по вкусу крыжовниковой побеговой тле, которая ничуть не меньше любит и крыжовник. Мелкие зеленоватые насекомые образуют колонии на верхушках побегов.

