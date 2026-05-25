Как обновить спальню без дорогого ремонта

Точечное декорирование с помощью текстиля, стеновые панели и грамотно подобранное освещение могут заметно преобразить спальню без сильных затрат. Об этом «Газете.Ru» рассказали дизайнер интерьера, основатель дизайн-студии LiDesign Марина Донковцева и категорийный менеджер по мебели ORMATEK Александра Емельянова.

«Плотные шторы, качественное покрывало, декоративные подушки в спокойной палитре сразу создают ощущение уюта и статуса. Лучше выбирать сложные, благородные оттенки: бежевый, графитовый, пыльно-розовый, оливковый, молочный», — заявила Донковцева.

При выборе постельного белья она рекомендовала отдавать предпочтение однотонным комплектам из сатина или льна — они выглядят более благородно по сравнению с яркими принтами. Аккуратно заправленная кровать, по словам дизайнера, сама по себе делает интерьер собранным и стильным.

«Не стоит также забывать про декор. Один крупный постер, зеркало в лаконичной раме, свечи или ваза смотрятся лучше, чем множество случайных мелочей. В «дорогом» интерьере всегда чувствуется порядок, поэтому важно убрать визуальный шум и оставить только то, что действительно украшает комнату», — посоветовала эксперт.

Специалисты ORMATEK заявили, что, чтобы помещение при этом не выглядело плоским, в отделке спальни стоит сочетать разные фактуры. По их словам, сделать интерьер более объемным помогают мягкие стеновые панели у изголовья кровати. Это также простой способ зонировать комнату, сохранив пространство — без дополнительных перегородок.

«Панели можно разместить в любой части комнаты, чтобы создать в спальне акцентную стену. Этот же вариант часто используют, чтобы быстро скрыть неровности стен, которые портят общее впечатление от интерьера. Кроме того, мягкая поверхность частично поглощает шум, что повышает акустический комфорт в спальне», — объяснила категорийный менеджер по мебели Емельянова.

Дизайнер Донковцева подчеркнула, что важную роль в восприятии спальни также играет освещение. По ее мнению, холодный яркий свет удешевляет пространство, а теплый многоуровневый, наоборот, добавляет мягкости и элегантности. Поэтому хорошим решением будет добавить лампу на прикроватную тумбочку или установить бра или гирлянду с теплым свечением.

Финальным штрихом в оформлении спальни, по словам дизайнера, могут стать ароматические акценты. Для этого можно использовать ненавязчивый интерьерный спрей, диффузор или аромасвечи.