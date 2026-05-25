Кинолог объяснил, чувствуют ли собаки хороших и плохих людей

Распространено мнение, что собаки умеют отличать хороших людей от плохих. Отчасти оно является верным, однако основано на нескольких критериях, несвязанных с человеческой психологией. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Самым важным ориентиром для собаки является язык тела человека. Сигнализировать об угрозе могут резкие движения, интонации и даже пристальный взгляд. Собаки склонны убегать или защищаться от людей, которые громко топают, машут руками, нависают над ними.

Еще один критерий — запах человека. Так, например, агрессивный человек будет пахнуть для собаки иначе, чем спокойный, из-за выброса гормонов. Также питомцы легко замечают запах и поведение нетрезвого человека.

Особое значение имеет реакция хозяина питомца на другого человека. Если хозяин рад встрече с другом и обнимается с ним, то собака может расслабиться, а если он, наоборот, чувствует себя некомфортно в присутствии другого человека, то питомец тоже может это считать.

К сожалению, на отношение собаки к людям может повлиять и негативный опыт из прошлого. Панику и агрессию у животного может вызвать человек, который напоминает ему обидчика. Исправить это довольно сложно и занимает много времени.

Таким образом, самым «плохим» человеком для собаки является тот, кто имеет неестественную мимику, пристальный взгляд, а также нарушает границы и пахнет кортизолом — «гормоном стресса». Питомец может определить опасность даже раньше, чем его хозяин, однако выводы не всегда являются верными.

С собакой рекомендуется знакомиться на корточках, а не нависать над ней, при этом следует отвести взгляд. Питомцу нужно дать время обнюхать вас. Также нельзя повышать голос на хозяина собаки, потому что это расценивается как сигнал опасности.

