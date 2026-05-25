Шесть способов правильного хранения постельного белья

Постельное белье — не просто элемент домашнего уюта, но и важная составляющая комфортного сна. Оно требует правильного ухода, в том числе грамотного хранения.

От организации места для спальных комплектов также зависят их внешний вид, тактильные качества и срок службы. Разберемся, где и как лучше всего хранить белье.

Правила хранения постельного белья

Чтобы постельное белье долго прослужило и всегда было чистым, важно помнить несколько простых, но важных правил:

важно убирать только чистые и выглаженные комплекты в места хранения;

избегать полиэтиленовых упаковок. Полиэтилен не пропускает воздух, из‑за этого белье может приобрести затхлый запах;

тщательно сушить и гладить постельное белье. Перед тем как убрать комплекты на хранение, убедитесь, что они полностью высохли и аккуратно проглажены. Лучше всего сушить их на свежем воздухе;

выворачивать белье наизнанку. Перед тем как убрать комплект, выверните его. Это поможет сохранить цвет и текстуру лицевой стороны;

контролировать влажность и температуру. Избегайте мест с повышенной влажностью и резкими перепадами температур. Это может привести к пожелтению ткани и появлению плесени;

использовать саше. Разложите между стопками ароматизированные саше, чтобы белье приятно пахло. Также во время стирки добавляйте кондиционер.

Способы и места хранения постельного белья

Гардеробная

Гардеробная — идеальный вариант для хранения постельного белья. Просторные полки позволяют удобно разместить сложенные комплекты. Если в гардеробной хранится и другая одежда, используйте дышащие кофры или отдельные секции с органайзерами из натуральных материалов. Это поможет защитить белье от пыли и загрязнений. Периодически проводите влажную уборку: протирайте полки влажной тряпкой, но складывайте белье только после полного высыхания.

Комод

Хранение белья в комоде — классический и проверенный временем способ. Помните, что часто используемые комплекты лучше хранить сверху, а гостевые или сезонные — в нижних ящиках.

Не ставьте комод под прямые солнечные лучи, так как ультрафиолет может привести к выцветанию тканей. Также важно регулярно проветривать ящики, чтобы избежать появления моли и затхлого запаха.

Шкаф

Чаще всего постельное белье хранят в обычном шкафу вместе с одеждой. Но такой подход требует особой осторожности: вещи с улицы могут переносить грязь и микробы. Чтобы защитить комплекты постельного белья, необходимо использовать воздухопроницаемые кофры. Они защитят от загрязнений. При этом избегайте полиэтиленовых мешков. В них создается микроклимат, благоприятный для образования плесени.

Подкроватный ящик

Встроенные ящики под кроватью — компромиссный вариант при нехватке места. Особенно актуально для студий и однокомнатных квартир. Но стоит помнить, что там быстро скапливается пыль, которая проникает туда с воздухом и сквозняками из окна, поэтому такие места требуют регулярной уборки.

Для защиты постельного белья от пыли установите уплотнители по периметру ящиков. Храните комплекты в тканевых чехлах или дышащих контейнерах. Они уберегут от загрязнений, но не нарушат вентиляцию.

Под кроватью

Если места в шкафах не хватает, можно использовать пространство под кроватью. Для этого подойдут высокие кофры из дышащего материала с вентиляционными отверстиями или тканевые чехлы. В этом месте тоже быстро скапливается пыль, поэтому необходимо часто проводить влажную уборку. Если белье долго лежало в кофре, перед использованием его лучше перестирать.

Вакуумные пакеты

Вакуумные пакеты — отличное решение для экономии места. Они позволяют сократить объем хранимых вещей и защищают их от пыли, клещей и бактерий. В таких пакетах важно хранить только чистые комплекты.

Обратите внимание, что в данном случае белье необходимо проветривать раз в 4-6 месяцев, чтобы избежать затхлого запаха. Лучше подписывать дату упаковки или вложить записку внутрь пакета, чтобы не забыть о необходимости проветривания.