Секрет хорошего урожая огурцов раскрыли дачники

Огурцы считаются одной из самых «прожорливых» культур на огороде. За короткое время растение успевает нарастить огромное количество листьев, стеблей и плодов, поэтому без регулярных подкормок хорошего урожая ждать сложно, пишет автор канала «Дачная фанатка».

Опытные огородники обращают внимание на одну важную особенность огурцов — они особенно нуждаются в углекислом газе. Именно он помогает активному фотосинтезу, который у этой культуры идет очень интенсивно благодаря крупным листьям.

Чтобы повысить содержание углекислого газа, дачники используют разные хитрости. Кто-то заранее закладывает в грядки большое количество органики, кто-то мульчирует почву травой или перегноем. Некоторые даже ставят рядом ведра с бродящим навозом или травяными настоями. Во время разложения органика выделяет углекислый газ, который так любят огурцы.

Подкармливать растения тоже советуют не хаотично, а по определенной схеме. Опытные огородники рекомендуют чередовать минеральные и органические удобрения примерно раз в 7-10 дней. Минеральные подкормки помогают быстро восполнить нехватку питания. Чаще всего используют мочевину, монофосфат калия, золу и комплексные растворимые удобрения.

Органические подкормки работают иначе. Они не только питают растения, но и улучшают почву, помогают развиваться полезным микроорганизмам и дополнительно насыщают грядки углекислым газом. Особенно хорошо огурцы реагируют на настой перебродившей травы, коровяк и птичий помет.

При этом важно помнить, что на разных этапах роста потребности у огурцов меняются. В начале сезона растениям особенно нужен азот для активного роста, а после появления бутонов — уже фосфор и калий для формирования урожая.

Чеснок и клубника тоже нуждаются в подкормке сразу после зимы, когда растения ослаблены и почва еще бедна питательными веществами. Опытные дачники советуют не затягивать с уходом: чеснок лучше подкармливать жидкими удобрениями, а клубнике важно вовремя дать калий, немного азота и микроэлементы, как писал «ГлагоL».