Как организовать хранение в дачном доме

Дачный сезон стоит начать с обновления, в том числе организации хранения и разделения всего по зонам. Об этом «Газете.Ru» рассказала креативный директор сети гипермаркетов Hoff Алла Макарова.

«Главное правило – хранить только то, чем вы действительно пользуетесь. На дачу мы периодически привозим вещи «на всякий случай»: старую посуду, ненужные вещи, старую мебель. Но чем меньше лишнего, тем проще поддерживать порядок. Поэтому пройтись по дому и честно ответьте себе на вопрос: эта вещь действительно нужна или просто занимает место?» — посоветовала эксперт.

Еще одно важное правило, по ее мнению, — разделение по зонам.

«Все, что связано с садом и огородом, лучше вне дома, можно, например, использовать планку с крючками, чтобы инвентарь не падал. Текстиль — пледы, скатерти, подушки — удобно хранить в корзинах или сундуках в гостиной. Для хранения текстиля можно использовать аромасаше. Так текстиль, который хранится в закрытых шкафах, впитает приятный запах и не испортится», — рассказала она.

Макарова заявила, что бытовые мелочи вроде свечей, батареек и средств для уборки стоит собрать в одном месте, чтобы не искать их по всему дому.

«Для дачи особенно удобны модульные системы хранения – они легко подстраиваются под любой стиль и помогают не перегружать пространство. В этом году мы запустили именно такую систему хранения. Визуально шкафы выглядят легче массивной мебели, хорошо подходят для дачных интерьеров, и при этом они довольно вместительные. На даче я бы не рекомендовала делать много открытых систем хранения, поскольку, как правило, летит много пыли, вещи потеряют свежесть. Но внутри закрытых модулей можно поместить стеллажи, корзинки и другое наполнение, которое позволит убрать и крупные вещи, и мелочевку», — рекомендовала специалист.

Отдельное внимание, по словам эксперта, нужно уделить сезонным вещам.

«Летом необходимо, чтобы садовые принадлежности и легкий текстиль были на виду, зимой — теплые пледы и свечи. Все остальное лучше убрать в закрытые коробки и разместить их на верхних полках шкафа. Это визуально разгружает пространство и делает дом аккуратнее», — высказалась директор.

Она подчеркнула, что еще один полезный прием — не заполнять системы хранения до предела.