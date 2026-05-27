Как правильно использовать мочевину: дозировки для дачи

Мочевина (карбамид) — пожалуй, самое популярное азотное удобрение у дачников. Ее любят за мощный заряд азота (целых 46%!), быструю растворимость и универсальность. Кормить ею можно абсолютно все: от капризных томатов и клубники до ягодных кустов и плодовых деревьев, как уверяют авторы портала 7dach.ru.

Поскольку удобрение концентрированное, расходуется оно экономно. Выпускают его в виде мелких белых гранул, которые моментально тают в воде. Пользоваться мочевиной можно весь сезон, но в разное время и по-разному. Ее заделывают в почву осенью, вносят весной перед посадками, а летом используют для обычных поливов и опрыскиваний по листу.

Сколько вешать в граммах? Разберем точные дозировки для каждого случая:

Осенью (под перекопку): на сотку берут от 1,3 до 2 кг гранул. В пересчете на грядки — это примерно 20 граммов на один квадратный метр. Весной (перед посадкой): аппетиты снижаем. Для овощей и цветов хватит 300–400 граммов на сотку. Кустарникам и ягодам нужно чуть больше — от 400 до 700 граммов. Летом (под корень): делаем жидкую подкормку. Растворяем от 30 до 65 граммов мочевины в стандартном 10-литровом ведре воды. Такого объема как раз хватит на 10 квадратных метров грядок. Летом (по листу): если нужно быстро взбодрить посадки опрыскиванием, пропорции меняются. Разводим 50-100 граммов в 10 литрах воды. Этой дозы хватит на обработку большой площади — около 1,5 соток (150 кв. м). Не переживайте: при такой концентрации раствор не сожжет нежные листья.

Кстати, мочевина отлично подходит для фертигации (это когда удобрение подают прямо через систему капельного полива) и даже для гидропоники.

И напоследок важный нюанс: карбамид жутко боится сырости и моментально впитывает влагу из воздуха. Храните остатки строго в сухом месте и завязывайте пакет как можно плотнее, иначе гранулы быстро превратятся в один монолитный мокрый ком.