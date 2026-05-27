Роскачество назвало лучшие гели для стирки

Гели для стирки давно стали популярной альтернативой порошкам, хотя полностью заменить их так и не смогли. Покупателей привлекают удобство, приятный запах и более деликатное воздействие на ткань. Но проверка Роскачества показала: далеко не все средства одинаково хорошо справляются со своей задачей, утверждает автор канала «Двойная Порция Полезных Советов».

Эксперты протестировали 19 популярных марок гелей. Средства проверяли на соответствие ГОСТам, качество стирки при высокой и низкой температуре, а также влияние на ткань после многократных циклов стирки.

Лучше всего почти все гели справились с белковыми загрязнениями, однако слабее остальных показали себя «Самокат», ABC, Amway и Qualita. При стирке в прохладной воде список аутсайдеров оказался еще шире — туда попали «Ласка», «Дося», «Сорти», Faberlic и некоторые другие марки.

Отдельно специалисты проверяли, остаются ли в ткани поверхностно-активные вещества после полоскания. Полностью выполоскались средства Amway и Synergetic, а вот следы ПАВ обнаружили, например, у Ariel и Aroma Drop.

Проверка показала и другое: после многократных стирок многие ткани начали сереть. Исключением стали вещи, которые стирали Persil и Synergetic — они лучше сохранили внешний вид материала. Хуже всего по совокупности показателей проявили себя ABC и «Самокат». А наиболее удачными в исследовании назвали Synergetic, Persil, BioMio и «Большую стирку».

При этом опасных веществ в составах эксперты не обнаружили. Основные претензии касались именно качества стирки и влияния на ткань.

Специалисты напоминают, что порошок и гель подходят для разных задач. Порошки обычно лучше справляются со сложными загрязнениями и чаще содержат отбеливающие компоненты. Но они могут быть агрессивнее для кожи и ткани.

Гели считаются более мягким вариантом. Они легче выполаскиваются, реже оставляют белые следы и лучше подходят для деликатных вещей. Правда, с сильными пятнами и постельным бельем такие средства часто справляются хуже.

Кстати, гель лучше заливать прямо в барабан стиральной машины, поскольку густое средство не всегда полностью вымывается из отсека. Хранить такие продукты советуют при комнатной температуре, чтобы не менялась их консистенция.

Даже после стирки на вещах нередко остаются ворс, шерсть и мелкие нитки, особенно если дома есть животные, но хозяйки нашли простой способ сделать белье чище — класть в барабан мягкую губку для посуды, которая собирает на себя лишний мусор. А справляться со сложными пятнами и запахами помогают домашние средства вроде уксуса, лимонной кислоты, соли и средства для мытья посуды, рассказывал «ГлагоL».