Как помочь саженцам пережить похолодание

В столичном регионе до конца недели сохранится аномально холодная погода. Температура будет на 7–8 градусов ниже климатической нормы, а 29 и 30 мая в Подмосковье даже опустится до 6 градусов. Низкая температура может повлиять на уже высаженные дачниками рассады. Какие растения нужно сейчас защитить от холода и как это сделать, «Вечерняя Москва» узнала у агронома, биолога Михаила Воробьева.

Он объяснил, что защитить от холода на этой неделе нужно теплолюбивые культуры. Помидоры, огурцы, перцы и баклажаны не погибнут от нынешнего похолодания, но их рост существенно остановится, если не предпринять меры.

«По прогнозам погоды температура воздуха не опустится ниже 6 градусов в Москве и Подмосковье. Поэтому саженцы не погибнут, но такое похолодание может негативно сказаться на их росте», — предупредил эксперт.

Если саженцы находятся в открытом грунте, а не в теплице, то для них нужно сделать временное укрытие из пластиковой полиэтиленовой пленки либо из нетканого материала.

«Они помогут увеличить так называемую сумму активных температур. Только после определенного ее значения растения вступают в фазу цветения и плодоношения», — добавил агроном.

Если саженцы недоберут эту «сумму», необходимую для их развития, то «в урожае будут одни листья». Поэтому сейчас, если есть возможность, нужно укрыть растения и раскрыть их только тогда, когда температура воздуха будет уже достаточно высокой, посоветовал Воробьев.

