Как грамотно оформить небольшую лоджию

Перед тем как оформить небольшую лоджию, нужно определить, для какой цели она нужна. Об этом «Газете.Ru» рассказала интерьерный эксперт, руководитель отдела по работе с дизайнерами и архитекторами ателье мебели Mr.DOORS Вероника Антелава.

«Первое, о чем важно подумать перед началом оформления небольших лоджий — назначение этого пространства. Кто-то хочет разместить там рабочую зону, кому-то важнее оформить зону отдыха или вовсе сделать небольшой зеленый уголок с комнатными растениями. От понимания цели дальше строится весь процесс», — заявила эксперт.

Антелава отметила, что ограниченный метраж пространства диктует и грамотный выбор цветовых и оттеночных решений.

«Отдайте предпочтение светлым оттенкам в отделочных материалах, мебели, декоре, интегрируйте, где это уместно, зеркальные вставки и пространство сразу будет выглядеть визуально просторнее за счет отражения света. Кроме того, важно предусмотреть несколько сценариев освещения под нужды хозяев, а также с учетом разного времени суток», — объяснила дизайнер.

Эксперт заявила, что важно не забывать, что лоджия, даже самого небольшого метража, это продолжение квартиры, поэтому ее интерьер должен поддерживать общую выбранную стилевую концепцию. В противном случае пространство лоджии будет визуально выбиваться и привлекать излишнее внимание.