$70.982.72

Дизайнер Антелава: перед оформлением лоджии нужно определить ее назначение

Газета.Ru

Перед тем как оформить небольшую лоджию, нужно определить, для какой цели она нужна. Об этом «Газете.Ru» рассказала интерьерный эксперт, руководитель отдела по работе с дизайнерами и архитекторами ателье мебели Mr.DOORS Вероника Антелава.

Как грамотно оформить небольшую лоджию
© Unsplash
«Первое, о чем важно подумать перед началом оформления небольших лоджий — назначение этого пространства. Кто-то хочет разместить там рабочую зону, кому-то важнее оформить зону отдыха или вовсе сделать небольшой зеленый уголок с комнатными растениями. От понимания цели дальше строится весь процесс», — заявила эксперт.

Антелава отметила, что ограниченный метраж пространства диктует и грамотный выбор цветовых и оттеночных решений.

«Отдайте предпочтение светлым оттенкам в отделочных материалах, мебели, декоре, интегрируйте, где это уместно, зеркальные вставки и пространство сразу будет выглядеть визуально просторнее за счет отражения света. Кроме того, важно предусмотреть несколько сценариев освещения под нужды хозяев, а также с учетом разного времени суток», — объяснила дизайнер.

Эксперт заявила, что важно не забывать, что лоджия, даже самого небольшого метража, это продолжение квартиры, поэтому ее интерьер должен поддерживать общую выбранную стилевую концепцию. В противном случае пространство лоджии будет визуально выбиваться и привлекать излишнее внимание.

«Главный секрет, который действительно меняет все — это встроенная мебель. В небольших лоджиях стандартные решения почти всегда проигрывают. Готовые изделия "съедают" пространство, оставляют зазоры, создают ощущение хаоса. А вот мебель, выполненная на заказ, работает иначе: она идеально, с точностью до 1 мм, поддерживает геометрию помещения и визуально делает пространство чище. Обратите внимание на встроенные шкафы для хранения ненужных вещей близкие по оттенкам к отделке, избегайте изобилия открытых полок, отдав предпочтение глухим фасадам, а также выбирайте решения с возможностью трансформации под конкретные нужны», — посоветовала Антелава.