Как грамотно оформить небольшую лоджию

Дизайнер Антелава: перед оформлением лоджии нужно определить ее назначение
Перед тем как оформить небольшую лоджию, нужно определить, для какой цели она нужна. Об этом «Газете.Ru» рассказала интерьерный эксперт, руководитель отдела по работе с дизайнерами и архитекторами ателье мебели Mr.DOORS Вероника Антелава.
«Первое, о чем важно подумать перед началом оформления небольших лоджий — назначение этого пространства. Кто-то хочет разместить там рабочую зону, кому-то важнее оформить зону отдыха или вовсе сделать небольшой зеленый уголок с комнатными растениями. От понимания цели дальше строится весь процесс», — заявила эксперт.
Антелава отметила, что ограниченный метраж пространства диктует и грамотный выбор цветовых и оттеночных решений.
«Отдайте предпочтение светлым оттенкам в отделочных материалах, мебели, декоре, интегрируйте, где это уместно, зеркальные вставки и пространство сразу будет выглядеть визуально просторнее за счет отражения света. Кроме того, важно предусмотреть несколько сценариев освещения под нужды хозяев, а также с учетом разного времени суток», — объяснила дизайнер.
Эксперт заявила, что важно не забывать, что лоджия, даже самого небольшого метража, это продолжение квартиры, поэтому ее интерьер должен поддерживать общую выбранную стилевую концепцию. В противном случае пространство лоджии будет визуально выбиваться и привлекать излишнее внимание.
«Главный секрет, который действительно меняет все — это встроенная мебель. В небольших лоджиях стандартные решения почти всегда проигрывают. Готовые изделия "съедают" пространство, оставляют зазоры, создают ощущение хаоса. А вот мебель, выполненная на заказ, работает иначе: она идеально, с точностью до 1 мм, поддерживает геометрию помещения и визуально делает пространство чище. Обратите внимание на встроенные шкафы для хранения ненужных вещей близкие по оттенкам к отделке, избегайте изобилия открытых полок, отдав предпочтение глухим фасадам, а также выбирайте решения с возможностью трансформации под конкретные нужны», — посоветовала Антелава.