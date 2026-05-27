Перечислены причины популярности дофаминовых интерьеров

Дофаминовые интерьеры стали популярными из-за удаленного формата работы. Об этом «Газете.Ru» рассказала интерьерный эксперт, руководитель отдела по работе с дизайнерами и архитекторами ателье мебели Mr.DOORS Вероника Антелава.

«Во-первых, популярность дофаминовых интерьеров обусловлена тем, что россияне стали гораздо больше времени проводить дома. У многих это связано с удаленным форматом работы, а кто-то просто устал от минимализма с его нейтральными оттенками и решениями. Дофаминовый интерьер делает пространство более ярким с точки зрения визуального восприятия и подсознательно поддерживает позитивное настроение домочадцев», — заявила эксперт.

Антелава объяснила, что также изменился сам вектор культуры потребления. По ее словам, социальные сети задают новый визуальный стандарт: интерьер не должен быть нейтральным, он становится отражением личности, подчеркивая многогранность характера, увлечения, интересы хозяев.

«Конечно, есть и более глубокая причина популярности дофаминовых интерьеров и речь здесь об эмоциональной компенсации. В условиях неопределенности и стресса человек интуитивно тянется к среде, которая дает ощущение контроля и радости. Дофаминовые интерьеры работают почти терапевтически: яркий диван, цветная стена или необычный светильник становятся маленькими якорями хорошего настроения», — поделилась дизайнер.

По ее словам, планируя создать в собственном пространстве дофаминовый интерьер, важно понимать, что это не хаос из ярких цветов. Эксперт заявила, что даже самые смелые решения должны быть продуманными и органичными и лучше обратиться за помощью к профессиональным дизайнерам.