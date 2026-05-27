Эксперт объяснил, почему дачи стали строить без грядок

За последние годы само понятие дачи в России сильно трансформировалось — россияне чаще стали отказываться от грядок. Об этом «Газете.Ru» рассказала основатель сервиса аренды загородных домов в Подмосковье Domingo Dacha Нина Доминго.

«Все большую популярность приобретает формат "дачи без забот", когда человек приезжает за город просто переключиться, а бытовые вопросы, сервис и подготовка пространства уже организованы командой», — рассказала эксперт.

«Если раньше она ассоциировалась в первую очередь с грядками, теплицами и постоянными хозяйственными делами, то сегодня все больше людей видят в загородной жизни возможность восстановиться и наконец выдохнуть. Современный человек очень устал от высокой скорости, информационного шума и постоянной включенности. Поэтому загородный отдых сегодня становится для многих самым доступным способом восстановиться и сменить ритм», — объяснила Доминго.

По ее словам, изменилось отношение к времени на природе.

«Раньше поездка на дачу часто означала очередной список задач: косить, чинить, сажать, убирать. Сейчас у многих просто нет ресурса на вторую «смену» после городской жизни. Запрос на загородную жизнь не исчез, он стал другим. Люди хотят периодически проживать этот опыт без тяжелых обязательств и постоянных вложений», — отметила специалист.

Основатель сервиса аренды уточнила, что активно растет интерес к аренде загородных домов и коротким поездкам за город.