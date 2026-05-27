Эксперт объяснил, почему дачи стали строить без грядок

Основатель сервиса аренды Доминго: дача без забот стала новым трендом
За последние годы само понятие дачи в России сильно трансформировалось — россияне чаще стали отказываться от грядок. Об этом «Газете.Ru» рассказала основатель сервиса аренды загородных домов в Подмосковье Domingo Dacha Нина Доминго.
«Все большую популярность приобретает формат "дачи без забот", когда человек приезжает за город просто переключиться, а бытовые вопросы, сервис и подготовка пространства уже организованы командой», — рассказала эксперт.
Она также добавила, что за последние годы само понятие дачи в России сильно трансформировалось.
«Если раньше она ассоциировалась в первую очередь с грядками, теплицами и постоянными хозяйственными делами, то сегодня все больше людей видят в загородной жизни возможность восстановиться и наконец выдохнуть. Современный человек очень устал от высокой скорости, информационного шума и постоянной включенности. Поэтому загородный отдых сегодня становится для многих самым доступным способом восстановиться и сменить ритм», — объяснила Доминго.
По ее словам, изменилось отношение к времени на природе.
«Раньше поездка на дачу часто означала очередной список задач: косить, чинить, сажать, убирать. Сейчас у многих просто нет ресурса на вторую «смену» после городской жизни. Запрос на загородную жизнь не исчез, он стал другим. Люди хотят периодически проживать этот опыт без тяжелых обязательств и постоянных вложений», — отметила специалист.
Основатель сервиса аренды уточнила, что активно растет интерес к аренде загородных домов и коротким поездкам за город.
«Для многих это становится комфортным «тест-драйвом загородной жизни», ведь можно попробовать и понять, насколько такой формат близок, и только потом принимать решение о покупке. Современная дача — это возможность хотя бы на выходные выйти из гонки и почувствовать жизнь без постоянной спешки и информационного шума», — резюмировала она.