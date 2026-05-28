Ветеринар объяснил, что нужно сделать для подготовки питомца к авиаперелету

Питомцы легче перенесут авиаперелет, если подобрать им комфортную переноску и положить туда больше знакомых предметов и какую-то вещь владельца, чтобы ее запах успокаивал. Об этом «Москве 24» рассказал врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

Предварительно он посоветовал посетить ветеринара, который поможет оценить состояние питомца и собрать аптечку.

«Ветеринар поможет собрать аптечку: подберет препараты, которые подойдут конкретному питомцу и помогут спасти его в самых разных ситуациях на отдыхе. Например, при обострении имеющегося хронического заболевания или аллергической реакции на укус насекомого», — сказал Шеляков.

Специалист также может назначить животному успокоительное, если это потребуется. Перед поездкой ветеринар посоветовал активно погулять с питомцем, кормить его лучше за четыре часа до отправки и не очень плотно, чтобы снизить риск укачивания.

Заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская до этого говорила, что во время отдыха на даче домашним животным может потребоваться медицинская помощь. Хозяевам важно знать правила оказания первой помощи, а также адрес и режим работы ближайших ветеринарных клиник.

Ранее ветеринар объяснил, как действовать, если питомца укусила змея за городом.