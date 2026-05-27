Эксперт ответил, как ИИ поможет расхламить дом

Главная проблема современного гардероба — даже не отсутствие вещей, а отсутствие системности. Об этом «Газете.Ru» рассказала СЕО цифрового гардероба Tidy Александра Цветкова.

«У большинства людей шкафы переполнены, но при этом ежедневно возникает ощущение "нечего надеть" или "я не понимаю, как это сочетать". Мы живем в эпоху визуального шума и импульсивных покупок: вещи копятся быстрее, чем человек успевает интегрировать их в свой стиль и образ жизни», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что ИИ в этом смысле не заменяет стилиста, а делает персональную стилизацию доступной ежедневно и в реальном времени.

«Хороший стилист — это по-прежнему экспертиза, вкус и насмотренность. Но ИИ способен постоянно анализировать весь гардероб человека целиком: учитывать цветовые сочетания, силуэты, контраст внешности, поводы, погоду, сезонность и даже частоту использования вещей. То есть он помогает превратить хаотичный набор одежды в управляемую систему», — объяснила Цветкова.

СЕО цифрового гардероба подчеркнула, что людям психологически проще экспериментировать именно через цифровой интерфейс.

«Многие не носят 70% гардероба просто потому, что никогда не пробовали сочетать эти вещи между собой. ИИ позволяет быстро увидеть новые комбинации и буквально "переоткрыть" собственный шкаф. Люди редко хранят вещи только из практических соображений. Чаще это эмоции: чувство вины за дорогую покупку, надежда "похудеть к лету", память о каком-то периоде жизни или просто усталость от необходимости принимать решения. Гардероб — это вообще очень эмоциональная территория», — отметила она.

Специалист заявила, что будущее fashion-tech как раз в том, чтобы помогать человеку не через жесткий «разбор шкафа», а через мягкое и экологичное взаимодействие.