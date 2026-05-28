Чеснок пожелтел после зимы: дачникам назвали главные причины

После схода снега чеснок может выглядеть бледным или желтым, а не ярко-зеленым. Эксперты предупреждают россиян: прежде чем хвататься за удобрения, нужно определить источник проблемы.

Как сообщает РИА "Новости", пожелтение чеснока весной может быть вызвано несколькими факторами. Остановка роста и бледный цвет листа указывают на нехватку азота, тогда как буреющие края сигнализируют о дефиците калия. Если пожелтели только кончики перьев по всей грядке, вероятная причина – заморозки или переохлажденная почва.

В случае обнаружения гнили, налета, черных корней или неприятного запаха речь идет о грибковых заболеваниях. Личинки у донца и поврежденные корни выдают присутствие вредителей.

Способы помощи зависят от диагноза: при холоде грядки проливают теплой водой и укрывают, при нехватке питания вносят азотные или калийные удобрения. Больные растения с признаками гнили удаляют, а против вредителей применяют специальные средства и рыхление междурядий. Важно также нормализовать полив, избегая как засухи, так и застоя воды. Об этом пишет REGIONS.RU.