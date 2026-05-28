Как избавиться от тли на перцах: способы для дачников

Тля на перцах — это вечная головная боль дачников, ведь мы сами часто заносим ее на грядки вместе с необработанной землей. Вредитель плодится со страшной скоростью, особенно если в теплице слишком влажно или рядом растут культуры, которые манят насекомых как магнит. Иногда крылатая тля просто прилетает в гости по воздуху и первым делом облепляет самые сочные, молодые и нежные листочки, рассказывает автор канала «Идеальный огород».

Присмотритесь к перцам, чтобы вовремя заметить беду. Если листья начали скручиваться и осыпаться, а на ощупь стали подозрительно липкими, пора бить тревогу. Еще один верный знак — массово осыпаются завязи. Если заглянуть под куст, на стеблях и листьях вы увидите мелких зеленых или черных букашек. Обратите внимание и на землю: если вокруг перца начали суетиться муравьи, значит, они прибежали лакомиться сладкими выделениями тли.

Тля действует как крошечный вампир и просто высасывает из перца все жизненные соки. Ослабленный куст хуже цветет, у него не хватает сил сопротивляться грибковым и вирусным болезням, а в тяжелых случаях можно и вовсе потерять весь урожай.

Начинать борьбу лучше с профилактики: регулярно осматривайте листья, обеззараживайте грунт перед посадкой и не допускайте переувлажнения. Если вредителей еще немного, выручат народные средства, которыми протирают листья или опрыскивают растения. В ход идут мыльный раствор, настой золы, нашатырный спирт, перекись водорода, борная кислота, горчичный порошок или сода.

Когда заражение сильное, приходится применять серьезные препараты вроде бордоской жидкости, медного купороса, «Фитоспорина», «Командора» или «Интавира». При такой обработке крайне важно строго соблюдать инструкцию и использовать защитные средства. Также очень помогает правильное соседство на грядке, поэтому рядом с перцем рекомендуют сажать лук, чеснок или ромашки, которые заметно снижают вероятность появления тли.

Борьба с вредителями на даче давно перестала сводиться только к химии — многие садоводы используют простые ловушки и народные методы. Ловчие пояса помогают перехватывать муравьев, гусениц и других насекомых прямо на стволах деревьев, против муравейников дачники используют смеси с манкой и борной кислотой, о чем рассказывал «ГлагоL».