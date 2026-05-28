Эксперт объяснил недоверие владельцев животных к российским вакцинам

Жители России, имеющие домашних животных, стали чаще сталкиваться с отсутствием импортных вакцин. Об этом сообщает NewsInfo со ссылкой на главврача Крылатской ветеринарной клиники и члена Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрия Дмитриева.

По словам врача, причиной скептицизма покупателей в отношении отечественных лекарств стал исторический контекст. Зарубежные вакцины были лидерами на рынке в течение многих лет. Граждане привыкли к определенным названиями и покупают проверенные препараты.

«Плюс есть сомнения по поводу отечественных вакцин и их качества. Это не означает, что сделали собаке отечественную вакцину и животное погибло. Ни в коем случае. Маленькие собачки, по субъективным наблюдениям, несколько тяжелее переносят инъекции отечественных вакцин», — поделился Дмитриев.

Укрепить доверие к российским производителям можно с помощью масштабных клинических исследований и прозрачных данных о вакцинах. Статистика иностранных компаний нарабатывалась долгое время – именно точных данных и не хватает отечественным препаратам.

При этом эксперт рекомендует не отказываться от вакцинации своих питомцев из-за нехватки иностранных препаратов. Отсутствие защиты перед инфекциями в организме животного создает высокий риск летального исхода.

