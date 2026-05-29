Почему микрозелень стала хитом и как ее вырастить

Микрозелень уже давно перестала быть просто модной едой для адептов правильного питания. Эти маленькие ростки сейчас буквально нарасхват во всем мире. И, как оказалось, не зря. Ученые выяснили: в такой зелени полезных веществ намного больше, чем во взрослых овощах.

Речь идет о молодых ростках брокколи, редиса, руколы, цветной капусты и других крестоцветных. По сути, это самые первые листочки растения, но пользы в них — хоть отбавляй. Исследования показывают, что микрозелень может содержать в 4–40 раз больше витаминов, антиоксидантов и других нужных организму веществ, чем зрелые овощи.

К примеру, в микрозелени брокколи белка оказалось в 15 раз больше, чем в обычном кочане. А витамина С — в несколько раз больше. Краснокочанная капуста тоже удивила: в ее ростках нашли в десятки раз больше витамина Е и каротиноидов, полезных для зрения, отмечает Дзен-канал «Умная ферма Gronics».

При этом выращивать такую зелень проще простого. Даже новичок справится без особых проблем. Самыми неприхотливыми считаются брокколи, редис, рукола и кресс-салат. Редис вообще шустрый — первые ростки появляются уже через пару дней. А через неделю можно спокойно срезать урожай.

Тут главное — не накосячить с уходом. Опытные любители микрозелени советуют использовать специальные семена, а не обычные садовые. Дело в том, что семена для огорода часто обрабатывают химией.

С грунтом тоже заморачиваться необязательно. Многие выращивают микрозелень на кокосовых ковриках или агровате. Они хорошо держат влагу и не дают семенам загнить.

Еще одна частая ошибка — слишком обильный полив. Тут все просто: влажно — хорошо, мокро — уже беда. Если перелить, быстро появится плесень и семена начнут портиться.

Ну и без света никуда. После проращивания микрозелени нужно много рассеянного освещения. Иначе ростки вытянутся, побледнеют и потеряют вкус. Чаще всего лотки ставят на подоконник, куда попадает солнце хотя бы несколько часов в день, писал ранее «ГлагоL».

В общем, микрозелень — это тот случай, когда пользы много, а хлопот минимум. И вкусно, и полезно, и выглядит симпатично.