Как у себя дома: что делать, если соседские коты облюбовали ваш участок

Сначала это кажется пустяком. Ну бегает по грядкам чужой кот, что такого? Но проходит неделя-другая — и настроение уже совсем не то. То клумбы раскопаны, то в песочнице «сюрприз», то метки под дверью. А если котов несколько — вообще караул. Особенно обидно, когда вкладываешь силы в участок, все подметено, ухожено, а утром снова бардак.

Самое главное — не пытаться решать вопрос грубо. Кричать, кидаться чем попало или, тем более, причинять животным вред — плохая идея. И по-человечески так себе, и с соседями потом можно надолго разругаться. Тут лучше действовать хитрее. Коты ведь звери умные, но очень не любят дискомфорт. Если сделать участок для них неудобным, они довольно быстро найдут другое место для прогулок, отмечает издание «7 дач».

Часто помогает обычная вода. Многие коты терпеть не могут брызги. Иногда хватает садового распылителя или шланга, чтобы пушистый гость понял намек. Есть и автоматические разбрызгиватели с датчиком движения. Кот подходит, получает внезапный душ и больше его не увидите.

Еще один момент — запахи. У котов нюх очень чувствительный, и некоторые ароматы их прямо бесят. Особенно цитрусовые. Корки апельсинов, лимонов или специальные отпугивающие средства нередко дают хороший эффект. Некоторые дачники раскладывают по участку уксусные тряпки или используют эфирные масла. Но тут важно не переборщить, а то самому потом ходить по участку будет тяжеловато.

Если коты облюбовали грядки, значит, земля там для них слишком удобная — мягкая, рыхлая, красота. В таком случае помогает мульча из шишек, мелкого щебня или грубой коры. Лапам неприятно, копаться неудобно, интерес быстро пропадает. Иногда хватает натянуть невысокую сетку над особенно «популярными» местами, и проблема уходит сама собой.

Бывает и так, что котов привлекает еда. Кто-то из соседей подкармливает животных, а те потом идут гулять по всей округе. Тут уже стоит спокойно поговорить. Без наездов и скандалов. Сегодня вы ругаетесь из-за клумбы, а потом годами косо смотрите друг на друга через забор.

Есть еще одна хитрость: убрать все уютные уголки, где коты любят валяться. Старые коробки, кучи досок, теплые места под навесом — для них это прямо курорт. Если таких укромных точек не останется, интерес к участку станет заметно меньше.

И да, не стоит ждать чуда за один день. Коты — народ упрямый. Если они уже привыкли ходить через ваш участок как по бульвару, потребуется время. Но обычно через пару недель постоянных и спокойных действий животные начинают обходить территорию стороной. Без криков, нервов и всей этой дачной драмы.

