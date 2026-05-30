Как подкормить гортензии, чтобы кусты стали пышными и здоровыми

Гортензии начинают просыпаться, как только сходит снег. Уже при минимальных плюсовых температурах они подают первые признаки жизни. За зиму талые воды буквально вымывают из верхнего слоя почвы всю кислотность, а этим кустам жизненно необходима кислая среда — в пределах pH 4,5–6.

Поэтому важно вернуть нужный баланс как можно раньше. Можно пролить землю раствором лимонной кислоты. Примерно 15–30 граммов на ведро воды, и почва снова становится более подходящей для растения, отмечает канал «Любимая Дача. Сад и Огород».

Дальше идет подкормка. Часто используют органику — перегной, компост или настой перепревшего навоза. Это дает кусту хороший старт: он быстрее наращивает зеленую массу и лучше «тянет» питание из почвы. Можно и минеральные удобрения подключить — например, сульфат аммония или железа, а также коллоидную серу. Они тоже подкисляют почву и помогают развитию растения. Главное — смотреть на грунт: в легкой земле минералы работают отлично, а в тяжелой лучше чередовать их с органикой.

Перед подкормкой куст обычно немного приводят в порядок: убирают старую мульчу, рыхлят почву и при необходимости поливают. И только потом вносят питание. Лучше делать это утром, когда растение уже «проснулось», но еще не под палящим солнцем.

После удобрения гортензии снова мульчируют. Для этого подходят перегной, кислый торф, компост, хвойный опад или опилки. Некоторые используют даже шишки — выглядит красиво, но, честно говоря, не всегда удобно в уходе.

И есть важный момент, который многие игнорируют: гортензии не любят щелочь. Зола, мел и похожие удобрения им категорически не подходят. Они мешают растению нормально усваивать питание, и потом восстановить куст бывает уже непросто, писал ранее «ГлагоL».