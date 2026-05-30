Муравьи исчезнут за сутки: обычная специя спасет теплицу без химии

Заходишь в теплицу — и сразу видно: муравьи там чувствуют себя как дома. Разрослись, бегают по грядкам, а огурцы начинают желтеть и слабеть. Проблема не только в том, что они роют ходы. Часто вместе с ними появляется и тля — вот она уже и высасывает соки из растений, из-за чего листья начинают портиться.

В такой ситуации обычно хочется обойтись без “жесткой” химии, особенно если речь о теплице с овощами. Поэтому многие огородники пробуют более мягкие, натуральные способы, рассказала Елена Матвеева в своем блоге.

Один из таких вариантов — гвоздика. Часто советуют просто молотую специю, но на практике в теплице она быстро теряет запах, да и от влажности может стать бесполезной. Поэтому некоторые используют эфирное масло гвоздики — у него аромат гораздо сильнее.

Как применяют: берут ватные диски или кусочки ткани, капают на них несколько капель масла и раскладывают в местах, где особенно много муравьев: вдоль дорожек, у щелей, возле входов в их “ходы”.

Иногда делают и слабый раствор для опрыскивания: немного масла разводят в воде с каплей жидкого мыла, чтобы оно лучше смешивалось, и обрабатывают нижнюю часть растений.

Полностью проблему это не всегда решает, но часто помогает заметно снизить активность муравьев. А дальше уже приходится смотреть по ситуации и при необходимости повторять обработку.

Ранее «ГлагоL» рассказал о бабушкином методе борьбы с муравьями, который реально работает. Называют этот способ «пороховая смесь» из-за сероватого цвета.