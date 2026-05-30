Корни прут как бешеные: новый способ черенкования пеларгоний

Давайте честно: пеларгонии укореняют кто во что горазд. Одни в песок суют, другие сразу в грунт пихают, третьи в банку с водой ставят и ждут. Песок — дело привычное, но недавно нашли метод, который переворачивает все с ног на голову.

Обычно, когда черенок стоит в воде, делают ровный срез снизу и терпеливо ждут корешков. И вся засада в том, что растут они исключительно на самом срезе — там, где ткань нарушена. Мало их, прямо скажем, кот наплакал, отмечает канал «Маленький сад на краю Вселенной».

А вот у гортензий корни лезут по всей длине ветки, которая в воде болтается. Почему у пеларгоний так нельзя? Тоже хочется, чтобы снизу по стволику корни перли, а не только с одного пятачка.

Решение оказалось простым. Берут острый канцелярский нож. Подготавливают черенки как обычно. А потом делают на нижней части каждого стволика по три-четыре неглубоких вертикальных насечки. Примерно по полсантиметра. Не глубоко, просто чуть-чуть кожицу надрезать.

И эти царапинки — дополнительное нарушение целостности — дают просто взрывной эффект. Черенки стоят в воде пару недель. За это время корневая система вымахивает огромная — корни лезут отовсюду, из каждой насечки, такие мощные, что буквально распирают и рвут стволик. Щеткой, прямо скажем.

Дальше передерживать в воде не стоит. Пора пересаживать в землю. Водяные корни и земляные — две большие разницы, пусть привыкают потихоньку. А задержишь в банке — потом в грунте адаптироваться тяжелее будет.

