Чем полить чеснок, чтобы не желтел: дельные советы

Весной и в начале лета многие дачники сталкиваются с одной и той же проблемой: здоровый на вид чеснок вдруг начинает желтеть. Одни сразу хватаются за удобрения, другие увеличивают полив, но такие меры помогают далеко не всегда. «Рамблер» расскажет, что действительно поможет сохранить урожай.

Если пожелтение начинается в конце сезона, когда головка уже активно формируется, поводов для беспокойства обычно нет. Старые листья постепенно отмирают, и чеснок направляет силы на развитие луковицы.

Совсем другая ситуация — когда молодые листья начинают желтеть весной или в начале лета. В этом случае причин может быть несколько. Чаще всего проблема связана с:

нехваткой азота;

недостатком влаги;

повреждением корней;

резкими перепадами температуры;

болезнями или вредителями.

Причем тут азот?

Одна из самых частых причин бледных и желтеющих листьев — нехватка азота. Согласно данным из университета Миннесоты, у чеснока довольно высокая потребность в этом элементе, особенно весной, когда растение активно наращивает зеленую массу. Признаки азотного голодания обычно выглядят так:

чеснок становится бледно-зеленым,

кончики листьев желтеют,

рост замедляется,

стебли тончают.

В такой ситуации поможет азотная подкормка. Чеснок можно полить раствором азотного удобрения — например, мочевинов (карбамидом). Обычно ее растворяют в воде и используют для полива по влажной почве. Азот быстро усваивается и помогает растению нарастить зеленую массу.

Однако важно не переусердствовать. Избыток азота во второй половине сезона может привести к тому, что чеснок начнет активно наращивать листья в ущерб головке.

Нашатырный спирт: эффективен ли он на самом деле?

Среди дачников давно популярен полив раствором нашатырного спирта. Причина проста: аммиак содержит азот в доступной форме. После такой подкормки чеснок действительно может быстрее позеленеть.

Однако агрономы обычно рекомендуют использовать специализированные удобрения, поскольку концентрацию азота в них проще контролировать. Нашатырный спирт работает скорее как экстренная мера, чем как полноценная система питания.

Еще одна неочевидная причина

Иногда пожелтение возникает даже на хорошо удобренных грядках. Причина кроется в неправильном поливе. У чеснока относительно неглубокая корневая система, поэтому в засуху оно быстро реагирует на пересыхание почвы.

Особенно важен полив в период активного роста и формирования луковицы. Специалисты Корнельского университета рекомендует поливать чеснок в этот период каждые три–пять дней, если стоит сухая погода, а ближе к середине июня постепенно сокращать полив.

Но избыток воды не менее опасен. При переувлажнении из-за чрезмерного полива или сильных ливней корням не хватает воздуха. В. этом случае из почвы могут вымываться питательные вещества, что делает растение ослабленным. Если чеснок выглядят желтыми, мелколистными и слабыми, дополнительная подкормка до начала формирования луковиц может помочь восстановить рост.

Однако перед подкормкой стоит проверить грунт: если он сухой на несколько сантиметров в глубину, чеснок сначала нужно полить. Если же земля мокрая, плотная и тяжелая, дополнительный полив только усилит проблему.

Поможет ли зола?

Древесная зола часто используют на огороде в качестве источника калия и кальция, но важно понимать: азота в ней нет. Поэтому при настоящем азотном голодании чеснока она не заменит мочевину или другое азотное удобрение из-за недостатка фосфора, магния и микроэлементов.

Золу можно использовать как дополнительную подкормку, если почва кислая и растениям не хватает калия. Но вносить ее в профилактических целях не стоит: зола ощелачивает почву, и при неправильном применении может навредить. Высокие дозы могут привести к накоплению солей и повреждению чеснока.

Как понять, что чеснок болеет?

Если желтизна сопровождается увяданием, гнилью основания, неприятным запахом, пятнами или заметным отставанием в росте, причина может быть не с питанием. У чеснока встречаются грибные болезни, в том числе белая гниль.

В таких случаях бесполезно подкармливать растение. Сначала нужно разобраться с заболеванием или вредителем, удалить зараженные листья, а уже потом корректировать питание.

В итоге, что делать, если чеснок уже пожелтел?

Сначала нужно оценить ситуацию. Если желтеют только нижние листья ближе к созреванию — это может быть естественным процессом. Если желтеют молодые растения весной, стоит проверить влажность почвы, состояние корней, наличие пятен, гнили и вредителей.

Если почва сухая, чеснок нужно полить. Если растение бледное, слабое, с желтыми кончиками и при этом нет признаков болезни, вероятна нехватка азота — тогда помогает азотная подкормка. Если почва мокрая и тяжелая, наоборот, важно сократить полив и улучшить доступ воздуха к корням. Если есть признаки гнили или сильного увядания, лучше не продолжать подкармливать чеснок вслепую.

