Как огородничество стало трендом среди россиян до 30 лет

Молодежь выбирает землю: почему огородничество стало трендом среди россиян до 30 лет?

Дачи больше не нужны, а огород можно разбить прямо в центре мегаполиса. Российский проект «Общественный огород набирает популярность по всей стране: от Москвы до Владикавказа. Горожане арендуют грядки в парках, выращивают овощи и зелень на балконах и даже получают тонны урожая под окнами многоэтажек. Причем огородничество перестало быть уделом пенсионеров — сегодня за лейки и семена активно берется молодежь до 30 лет. Как вырастить экологичные продукты, не выезжая из города, выясняла специальный корреспондент «МИР 24» Анна Деркач.

Оказывается, вырастить урожай можно в самом центре Москвы. Для этого горожанам предлагают арендовать грядку в парке Горького. Удовольствие не из дешевых — от 6 до 12 тысяч за сезон. Но, судя по тому, что ни одной свободной клумбы нет, услуга эта востребованная. Тяга к земле — не просто тренд, а устойчивое социальное явление. О своем участке мечтают 70% россиян. Среди москвичей половина не имеют дачи. Так что общественная грядка — возможность ненадолго вырваться из бетонных джунглей.

«У кого-то действительно нет дачи, и для них это интересный эксперимент, потому что просто отсутствует дача. Кто-то приходит и говорит именно о том, что собирается купить дачу, или вот у него дача, но никогда не разводил грядки и хочет попробовать и посмотреть, а что получится», — сказала директор Зеленой школы в ПКиО им. Горького Ксения Будина.

«Общественный огород» провел уже девять успешных сезонов. В позапрошлом году погода устроила настоящий праздник урожая. 30 тыкв, мешки томатов черри, гигантские подсолнухи. У юных агрономов — настоящий восторг.

«У меня тут выросли помидоры, морковка, не знаю, как достать, земляника еще выросла, а еще, кажется, одуванчик», — рассказал юный агроном Уильям-Александр Голухов.

Новшество этого сезона — проект «Клумба». Сажать предлагают 12 видов цветов: астры, циннии, космеи, васильки. Выгода от такого букета, говорят организаторы, очевидна.

Ксения Будина:

«Если бы ты пошел его покупать, он стоил бы от тысячи до трех тысяч рублей. А тут ты сам вырастил и каждый день можешь уносить букет домой».

Московская грядка — платная услуга с полным сервисом. Семена, рассада, полив и уход — забота профессиональных агрономов. В Сергиевом Посаде грядки в парке полностью бесплатные. Но все приходится делать самому.

Александр Шульгин в проекте пятый год. В этом сезоне решил показать детям, что каша растет не в пакетике из магазина. Продукты из супермаркета — всегда лотерея. Красивые помидоры могут быть безвкусными, а «экологически чистые» перцы — напичканными химией.

Тимофей Лагутин, житель Сергиева-Посада:

«Я хочу посадить свой перчик, чтобы попробовать: такой ли он пластмассовый, как в магазине, или вырастет сладким, сочным, настоящим?»

В екатеринбургском парке Маяковского — крытый огород. Урал — зона рискованного земледелия. В общественную теплицу потянулись даже те, у кого есть дача. Возделывать грядки можно круглый год.

Евгения Евсикова, жительница Екатеринбурга:

«Мы тут постоянно. Мы идем из садика мимо теплицы. Сын обязательно говорит: “Мама, пойдем посмотрим, что у нас выросло, и пойдем польем”. Но ему мало своей грядки — хочется полить и у соседей. Он начинает бегать со шлангами, поливать соседские грядки».

«Общественный огород» в Екатеринбурге — услуга популярная. Грядок всего 48, а заявок — тысячи. Желающие заполняют анкету и проходят отбор. Землю выдают только на год.

Евгения Поль-Жданова, заместитель директора Екатеринбургского центрального парка культуры и отдыха имени В. В. Маяковского:

«Нам пишут жалобы: “Пустите нас в огород, мы хотим выращивать клубнику”. Поэтому мы решили, что действительно пусть каждый год будут новые участники».

Проект бесплатный. Но правила жесткие: одна грядка в одни руки. Если участник не ухаживает, клумбу могут и забрать. Все как в советское время — за три года дачник должен полностью освоить свои шесть соток. Если не справлялся — участок забирали.

Дачных участков на всех не хватало. Во время продовольственного кризиса 70 — 80-х годов землю под посадку стали выделять прямо в городской черте. Мама нашего коллеги из Владикавказа Чермена Улубиева уже 40 лет возделывает огород под окнами своей пятиэтажки. Там, где раньше был пустырь и строительный мусор, теперь цветет малина, завязываются душистые огурцы, наливаются соком помидоры.

Галина Улубиева, огородник:

«Если брать свежие овощи, то нам на стол хватает дня на два, на три. Но помимо этого мы еще пытаемся засолить на зиму. Мы можем до 10-15 баночек закатать на зиму».

Малина и смородина на Кавказе растут как на дрожжах. Цена на рынке — по 400-500 рублей за килограмм. Галина Улубиева на ягоды не тратится — своего урожая хватает с лихвой.

«Это и компоты из ягод, и варенье. Мои дети обожают варенье и малину любят. И естественно, финансово нам очень выгодно. Мы экономим», — добавила она.

Экономика общественного огорода простая. Четыре ящика лука сорта «Штутгарт» могут на протяжении лета кормить целую семью. Затрат почти никаких — грядка предоставляется бесплатно, а посевной материал стоит совсем недорого.

С одной грядки можно снять приличный урожай в зависимости от культуры.

Зеленый лук — чемпион по выходу: до 35 кг с грядки за сезон. Экономия — 12 500 рублей.

Базилик даст 3-4 кг. Экономия — 10 000 — 14 000 рублей.

Укроп, петрушка или кинза при хорошем уходе дают по килограмму за срезку, а срезок за сезон может быть 5-6. Экономия 5 000 — 6 000 рублей.

То есть летом на зелень можно вообще не тратиться. Несколько таких ящиков уместятся и дома. По данным одного исследования, почти четверть россиян сажают овощи, фрукты и зелень у себя на подоконниках. Главная дачница страны Октябрина Ганичкина даже защитила диссертацию по выращиванию огурцов в защищенном грунте: в горшке они растут не хуже, чем на открытом воздухе.

Октябрина Ганичкина, агроном:

«С этого растения можно получить, ну, конечно, вот у меня на балконе могу килограмм 20 получить».

За последние годы портрет среднестатистического огородника помолодел. Если раньше это были в основном пенсионеры, то теперь самая активная категория — молодежь до 30 лет. В свои 20 лет Дарья Конова не хуже опытных огородников знает, как и что выращивать. Две трети ее продовольственной корзины — то, что вырастила сама.

Дарья Конова, садовод:

«Выращивать собираюсь кабачки, помидоры, картошку. То, что ты выращиваешь, ты потом употребляешь в пищу, и получается здоровый продукт».

По данным сайта «Профи ру», две трети тех, кому до 25 лет, проявляют интерес к выращиванию растений. Это самый активный показатель среди всех возрастных групп. Огород перестал быть средством выживания, а превратился в тренд экологичного хобби и досуга, в пространство для самовыражения и творчества.