Мох на огороде: главные ошибки дачников

Мох появляется на участке не за один день. Обычно он разрастается постепенно, занимая все больше и больше места. При этом многие просто убирают его граблями, не задумываясь о причинах. «Рамблер» расскажет, почему огород может покрываться мхом и что это говорит о состоянии почвы.

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Почему на огороде появляется мох?

В отличие от сорняков, мох активно не конкурирует с овощами и культурными растениями за питательные вещества. Его появление обычно говорит о том, что условия именно для него стали благоприятными. По сути, он выступает индикатором состояния участка. Поэтому, если мох начал активно разрастаться сразу на нескольких грядках, стоит искать причину не в самом мхе, а в состоянии почвы.

Основные причины

Ошибка №1. Постоянное переувлажнение

Одна из самых распространенных причин появления мха — избыток влаги. Многие дачники уверены, что чем чаще поливать грядки, тем лучше будут расти овощи. На практике избыток воды вредит не меньше, чем засуха.

Если почва постоянно остается сырой, между ее частицами остается меньше воздуха. В таких условиях корням растений сложнее получать кислород, а вот мох чувствует себя прекрасно. Особенно быстро он разрастается:

на тяжелых глинистых почвах;

в низинах;

на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Когда после дождя несколько дней на грядках стоит вода, появление мха вполне закономерно. Поэтому такие застои важно оперативно убирать.

Ошибка №2. Слишком кислая почва

Мох часто появляется на кислых почвах. Это не означает, что каждый участок со мхом обязательно имеет низкий pH, но такая связь действительно встречается довольно часто. Со временем кислотность может повышаться из-за:

обильных осадков;

некоторых видов удобрений;

многолетнего выращивания культур без корректировки состава почвы.

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На кислых участках многие овощные культуры начинают хуже усваивать питательные вещества, а мох зато получает дополнительное преимущество. Поэтому при массовом появлении мха имеет смысл проверить кислотность почвы специальным тестером или лакмусовыми полосками.

Ошибка №3. Недостаток солнца

Иногда проблема возникает не из-за земли, а из-за освещения. Если участок большую часть дня находится в тени деревьев, построек или забора, поверхность почвы дольше остается влажной и прохладной. Именно такие условия идеальны для мха. Поэтому часто бывает так, что на солнечной стороне участка мха почти нет, а, например, возле северной стены дома он постепенно захватывает все свободное пространство.

Ошибка №4. Уплотнение грунта

С годами почва постепенно уплотняется из-за постоянного хождения по грядкам, перекопки и работы садовой техники. Чем плотнее становится земля, тем хуже через нее проходят воздух и вода. После дождя влага дольше задерживается у поверхности, а корням растений начинает не хватать кислорода.

В результате создаются условия, в которых мох чувствует себя гораздо комфортнее многих овощных культур. Чаще всего такая ситуация встречается на давно освоенных участках, где почву редко рыхлят и не пополняют органикой.

Ошибка №5. Борьба со следствием вместо причины

Увидев мох на грядках, многие начинают счищать зеленый налет лопатой, убирать граблями или перекапывают верхний слой земли. На некоторое время участок действительно становится чище, но через несколько недель мох появляется снова.

Дело в том, что сам по себе мох лишь указывает на условия, которые сформировались на участке: избыток влаги, плохой дренаж, плотную почву или недостаток солнечного света. Пока эти факторы сохраняются, мох будет возвращаться вновь и вновь.

Поэтому эффективная борьба начинается не с удаления зеленого налета, а с устранения причин его появления. Именно такой подход позволяет добиться долгосрочного результата.

Как избавиться от мха на участке?

Небольшое количество мха не представляет серьезной угрозы для огорода. Но если мох начинает образовывать плотный ковер, ситуация меняется. Он затрудняет прогревание земли весной, удерживает лишнюю влагу и может мешать прорастанию семян.

Поэтому при активном разрастании лучше не откладывать решение проблемы. Устранить мох помогут:

уменьшение переувлажнения;

улучшение дренажа;

регулярное рыхление;

добавление компоста и органики;

контроль кислотности почвы;

увеличение освещенности участка, если это возможно.

В большинстве случаев положительный результат дает не одно средство, а комплекс мер. После устранения причины мох часто постепенно начинает исчезать сам или становится значительно менее активным.

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