Перечислены последствия ежедневно включенного фумигатора в квартире

Фумигатор не стоит оставлять включенным в розетке на всю ночь. Почему, для кого он вреден и как использовать его безопасно, рассказал доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

© Unsplash

Действующие вещества в таких устройствах — синтетические пиретроиды (трансфлутрин, праллетрин, эмпентрин и другие) — поражают нервную систему насекомых, вызывая паралич и гибель. Однако при длительном или неграмотном использовании эти соединения способны влиять и на человеческий организм.

Принцип работы фумигатора основан на нагреве пластины или емкости с жидким инсектицидом, в результате чего активное вещество испаряется и создает в комнате определенную концентрацию паров. Особую осторожность следует соблюдать в отношении детей — их организм чувствительнее к фумигаторам, чем у взрослых. Дыхательные пути у детей уже, а площадь легких на килограмм массы тела больше, чем у взрослых, поэтому при одинаковой концентрации инсектицида ребенок получает относительно более высокую дозу. Из-за этого в детской комнате не рекомендуется использовать фумигатор постоянно.

С осторожностью применять такие устройства следует людям с бронхиальной астмой, аллергией и повышенной химической чувствительностью. Даже кратковременное воздействие может вызвать кашель, раздражение слизистых, головную боль и тошноту, а длительное вдыхание паров в плохо проветриваемом помещении способно привести к более серьезным последствиям, вплоть до нарушений в работе центральной нервной системы, пояснил эксперт Life.ru.

Не стоит забывать и о домашних любимцах, особенно о рыбках и птицах. Инсектицид может оседать тонкой пленкой на поверхности воды в аквариуме, ухудшая газообмен. У птиц с их очень чувствительной дыхательной системой даже кратковременное воздействие паров способно вызвать отек дыхательных путей. Кошки также более чувствительны к пиретроидам, чем люди, из-за особенностей метаболизма.

Перед использованием фумигатора питомцев рекомендуется вывести из комнаты, а аквариум плотно накрыть. Для безопасного использования прибора эксперт советует включать его за 30-60 минут до сна, располагать не ближе одного метра от кровати, а перед сном отключать и проветривать помещение.