Эксперт рассказал, как понять, что у питомца тепловой удар

Жаркая погода особенно опасна для длинношерстных питомцев и животных с лишним весом и проблемами с сердцем. Об этом рассказала ветврач компании — производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко.

© Вечерняя Москва

— Среди тревожных признаков — учащенное тяжелое дыхание, сильная вялость, слюнотечение, отказ от еды, рвота. В более тяжелых случаях появляются потеря координации, паника, дезориентация и даже судороги — это уже признаки теплового удара, который требует срочной помощи, — отметила эксперт.

По словам специалиста, по дому необходимо расставить несколько мисок с водой, также можно купить питьевые фонтанчики. Фроленко отметила, что в жаркий период изменений требует и питание, так как тяжелая пища создает дополнительную нагрузку на организм. Ветврач посоветовала кормить питомца влажным и легкоусвояемым кормом с высоким содержанием животного белка. Также в каждое кормление стоит добавить немного теплой воды.

Фроленко порекомендовала не оставлять корм надолго в миске. В жару еда быстро портится, что повышает риск пищевых отравлений и проблем с ЖКТ, передает RT.

Против комаров люди используют различные средства защиты. Но не могут ли они навредить домашним питомцам? Ответ на этот вопрос «Вечерняя Москва» узнала у ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова.