Семь деталей в мебели, которые делают жизнь удобнее

Красивый интерьер еще не гарантирует комфортную жизнь. На практике удобство складывается из десятков мелочей, о которых многие задумываются уже после ремонта. И часто именно они оказываются важнее дорогой отделки или модного декора, уверяет дизайнер Артем Алексеев.

Один из самых простых примеров — ящики вместо обычных полок. Они позволяют сразу видеть все содержимое и быстро находить нужные вещи. Не приходится перебирать стопки предметов или тянуться вглубь шкафа. Особенно заметна разница на кухне и в гардеробной.

Не менее важны доводчики и системы плавного закрывания. Благодаря им дверцы и ящики не хлопают, а мебель становится гораздо приятнее в использовании. Такая деталь кажется незначительной ровно до тех пор, пока не появляется в доме.

Большую роль играет и правильно подобранная высота мебели. Нередко кухни, раковины или шкафы делают по стандартным размерам, не учитывая рост владельцев. В результате человек ежедневно испытывает лишнее напряжение, даже не замечая этого. Когда мебель подобрана под конкретные потребности, разница ощущается сразу.

Еще одна полезная деталь — встроенные розетки. В тумбе, рядом с кроватью, в рабочей зоне кухни или внутри шкафа для техники они помогают избавиться от лишних проводов и удлинителей. Пространство выглядит аккуратнее, а пользоваться им становится удобнее.

Все чаще в современных интерьерах выбирают скрытые или интегрированные ручки. Они не выступают за поверхность мебели, не создают визуального шума и не мешают в повседневной жизни. Кроме того, такие решения проще поддерживать в чистоте.

Даже самые удобные ящики теряют смысл, если внутри царит беспорядок. Поэтому разделители давно перестали быть необязательной мелочью. Они помогают организовать хранение так, чтобы каждая вещь лежала на своем месте и всегда была под рукой.

Еще один прием, который работает не только на внешний вид, — мебель на ножках. Она делает интерьер визуально легче, упрощает уборку и позволяет без проблем использовать робот-пылесос. За счет открытого пространства комната кажется более просторной и воздушной.

Комфортный и стильный интерьер зависит не только от дорогого ремонта, но и от грамотных решений в оформлении пространства. Летом эксперты советуют избавляться от лишнего текстиля и визуального шума, а при ремонте избегать материалов и деталей, которые со временем удешевляют внешний вид жилья, пишет «ГлагоL».