Три красивых садовых растения для темных уголков на даче

Россиянам подсказали, какие растения отлично подходят для тенистых мест на участке.

© Vse42.ru

Тень в саду – совсем не повод оставлять участок пустым и унылым. Если подобрать правильные растения, даже самые затененные места легко превратить в уютные, красивые и яркие уголки. Главное – учитывать, что почва там нередко бывает кислой, поэтому ее стоит периодически подкармливать и раскислять, чтобы растения чувствовали себя отлично.

Есть три растения, которые прекрасно растут в тени и полутени. Об этом пишет ИА Stavropol.Media со ссылкой на блог "Огород".

Люпин

Хотя люпин часто считают чуть ли не сорняком, при нормальном уходе и отдельном месте для посадки он не будет бесконтрольно захватывать соседние грядки и клумбы. Зато выглядит он очень эффектно: яркие соцветия сразу оживляют сад. Плюс люпин не требует сложного ухода и растет как многолетник.

Молочай

Это растение отлично подойдет тем, кто не хочет постоянно возиться с посадками. Молочай цветет с весны и до середины лета, а его декоративные листья остаются красивыми почти до заморозков. Оттенки листвы могут меняться от мягкого зеленого до лимонного, благодаря чему сад выглядит интереснее и живее.

Наперстянка

По виду наперстянка немного напоминает люпин, но у нее куда более разнообразная цветовая гамма. Это высокое растение любит полутень и не требует особых хлопот. Единственное важное условие – не допускать застоя воды у корней. А еще наперстянка хорошо размножается самосевом, поэтому со временем может сама красиво расселиться по участку.