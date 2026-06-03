Что посадить на даче в июне с учетом холодов

Июнь — один из самых насыщенных месяцев для подмосковных дачников. Почва уже прогрелась, но погода остается переменчивой: дневная жара может смениться ночными холодами и даже возвратными заморозками. Чтобы получить богатый урожай и не потерять посадки, важно грамотно подобрать культуры и обеспечить им защиту. Об этом «Вечерней Москве» рассказала опытный садовод Екатерина Рассадина.

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По ее словам, в Подмосковье погода постоянно преподносит сюрпризы. Даже в начале июня ночью температура может опускаться до плюс трех–пяти градусов, а для некоторых растений это уже серьезный стресс.

Во время похолодания я бы не спешила сажать баклажаны, сладкий перец и огурцы в открытый грунт. Это очень капризные культуры, лучше подержать рассаду еще несколько дней в теплице или под временным укрытием, — сказал она.

Эксперт отметила, что в такую погоду отлично растут укроп, петрушка, кинза, салаты, шпинат и рукола.

Они спокойно переносят прохладную погоду. Также можно смело сеять редис, дайкон, листовую свеклу и горох, — заявила Рассадина.

По ее мнению, из овощей в июне в такую погоду можно сажать морковь и свеклу, если по каким-то причинам не успели посеять их в мае.

Особенно хорошо в июне приживаются поздние сорта белокочанной капусты, брокколи и цветная капуста. Прохладная погода даже идет им на пользу, — считает собеседница «ВМ».

Садовод добавила, что томаты в открытом грунте нужно обязательно укрывать на ночь агроволокном, пока не установится тепло. При резких перепадах температур растения могут остановиться в росте.

Вообще я советую не гнаться за календарем, а смотреть на конкретную погоду. Иногда лучше несколько дней подождать и получить хороший урожай, чем спешить с посадками, — заключила Рассадина.

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