Как пространство воздействует на психологический комфорт и качество жизни

Сегодня дизайн всё чаще выходит за рамки эстетики и становится инструментом, влияющим на эмоциональное состояние и качество жизни человека. О том, как пространство воздействует на психологический комфорт и каким будет развитие этой сферы в будущем, рассказывает основательница бренда ADJ STYLE Екатерина Боровкова.

Когда дизайн перестал быть просто дизайном?

Екатерина Боровкова: В тот момент, когда стало понятно, что человек воспринимает пространство целостно - через звук, цвет, форму и материалы одновременно. Всё это напрямую влияет на уровень напряжения, ощущение комфорта и безопасности. Дизайн перестал быть исключительно вопросом эстетики и превратился в инструмент, который формирует качество повседневного опыта человека.

Какие элементы пространства сильнее всего влияют на поведение человека?

Екатерина Боровкова: Ключевыми являются свет, звук, тактильность, визуальная геометрия и пропорции пространства. Человек воспринимает их как единую сенсорную систему. Особенно важна акустика - один из самых недооценённых элементов среды. Постоянный шум, эхо и гул повышают уровень утомления и раздражения, даже если человек этого не осознает. Хорошая акустика напрямую связана с ощущением спокойствия и комфорта.

Как эти принципы применяются в современных премиальных интерьерах?

Екатерина Боровкова: Сегодня в премиальном сегменте человек всё меньше ожидает от дизайна демонстрации статуса и всё больше - улучшения качества жизни и ощущений. Красивого интерьера уже недостаточно. Пространство должно создавать чувство комфорта, приватности и спокойствия, оставаясь при этом интуитивно удобным в повседневной жизни. Отсюда и появление нового тренда в отделке стен - акустических панелей, которые выглядят как арт-объекты или часть архитектурной композиции, но одновременно выполняют важную функциональную задачу: снижают уровень шума и формируют по-настоящему комфортную атмосферу.

Каким вы видите будущее дизайна?