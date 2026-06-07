Туя желтеет: как спасти хвойное растение

Туя считается неприхотливым хвойным растением. Она сохраняет декоративность круглый год и обычно не требует сложного ухода. Но иногда деревья могут внезапно начать желтеть, буреть и терять хвою. О причинах этого — в материале «Рамблера».

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Прежде всего важно понять, что именно происходит с растением. Пожелтение, побурение и усыхание хвои могут быть вызваны совершенно разными причинами.

Если туя слегка желтеет внутри кроны, не стоит сразу паниковать. У хвойных растений старая хвоя постепенно отмирает, особенно в конце лета и осенью. Обычно такие изменения заметны именно внутри растения, ближе к стволу, тогда как внешняя часть кроны остается зеленой и живой. В этом случае достаточно аккуратно убрать сухую хвою и какое-то время внимательно следить за общим состоянием дерева.

Другое дело, если желтеют целые ветви, туя буреет снаружи, теряет плотность или в целом выглядит вялой. Тогда речь уже может идти о проблемах с поливом, почвой, корнями, болезнями или вредителями.

Основные причины пожелтения

1. Засуха

Одна из частых причин ухудшения состояния туи — пересыхание почвы. У этого растения поверхностная корневая система, поэтому оно чувствительно к длительной засухе. Особенно страдают молодые туи и растения, которые растут на открытом солнечном месте. При нехватке влаги хвоя начинает тускнеть, затем желтеет или буреет, а кончики ветвей постепенно подсыхают.

Дачные советы, которые на самом деле вредят

В такой ситуации тую нужно хорошо пролить, чтобы вода дошла не только до верхнего слоя почвы, но и глубже — примерно на 30–40 сантиметров. После этого приствольный круг желательно замульчировать корой, щепой или другим подходящим материалом. Мульча помогает почве дольше удерживать влагу и защищает корни от перегрева.

Полностью высохшие ветви восстановиться уже не смогут, поэтому их лучше аккуратно удалить чистым секатором. А вот частично поврежденные побеги иногда оживают, если растение вовремя получает влагу и не испытывает дополнительного стресса.

2. Солнечные ожоги

Еще одна распространенная проблема — весеннее побурение хвои. После зимы туя может выглядеть так, будто ее обожгло: одна сторона становится желтой, рыжей или коричневой, особенно если она обращена к солнцу.

Это связано с тем, что весной солнце уже активно нагревает хвою, а корни еще находятся в холодной почве и не могут полноценно снабжать растение водой. Влага испаряется, но не восполняется, поэтому хвоя подсыхает.

В этом случае важно не спешить выкапывать растение. Сначала нужно удалить явно погибшие участки, обеспечить регулярный полив и дождаться начала активного роста. Часть кроны может постепенно восстановиться. На будущее молодые туи в конце зимы и ранней весной лучше защищать от яркого солнца специальной сеткой или легким укрывным материалом, не создавая при этом плотной парниковой оболочки.

3. Грибковые заболевания

Если хвоя буреет неравномерно, веточки отмирают с кончиков, а на побегах или коре появляются темные пятна, черные точки или налет, причина может быть в грибковой инфекции. У туй встречаются шютте, фомопсис, некрозы побегов и другие заболевания, которые особенно активно развиваются при загущенной посадке, плохой вентиляции и избыточной влажности.

В такой ситуации все пораженные ветви необходимо вырезать до здоровой ткани, а опавшую хвою — собрать и убрать с участка. Оставлять ее под растением не стоит: в растительных остатках могут сохраняться споры грибков.

После санитарной обрезки тую обрабатывают фунгицидом. Чаще используют препараты на основе меди. Обработку нужно проводить строго по инструкции, потому что концентрация и сроки зависят от конкретного препарата и степени поражения.

4. Корневые гнили

Не только засуха, но и избыток воды может погубить тую. Если почва постоянно мокрая, тяжелая и плохо пропускает воздух, корни начинают страдать от нехватки кислорода. На этом фоне могут развиваться корневые гнили.

При проблемах с корневой системой туя часто тускнеет целиком. Хвоя становится серовато-желтой, рост замедляется, растение выглядит ослабленным, хотя полива вроде бы достаточно.

В таком случае нужно проверить почву. Если после дождя или полива вода долго стоит у корней, необходимо улучшить дренаж и сократить полив, чтобы не допускать заболачивания. При подозрении на корневую гниль применяют системные фунгициды для пролива почвы, но важно понимать, что сильно поврежденные корни восстановить будет трудно.

5. Вредители на хвое и побегах

Иногда туя сохнет из-за вредителей. На растении могут появляться паутинный клещ, туевая тля, щитовка и другие насекомые. Они питаются соками растения, из-за чего хвоя светлеет, желтеет, покрывается налетом или постепенно осыпается.

Осмотрите ветви внимательнее. Тревожными признаками могут быть мелкая паутинка, липкость на хвое, коричневые бугорки на побегах или небольшие насекомые на молодых приростах. Если вредителей немного, сначала можно удалить наиболее пораженные ветви и промыть растение водой. При сильном заражении понадобится обработка инсектицидом, а при паутинном клеще — акарицидом, потому что обычные средства от насекомых против клещей работают не всегда.

Как помочь туе восстановиться?

Сначала стоит внимательно осмотреть хвою, побеги, кору и почву, а уже потом выбирать способ восстановления. После того как причина найдена и устранена, растению нужно время. Туя не восстанавливается за несколько дней: хвойные культуры медленно наращивают зеленую массу, поэтому результат обычно становится заметен через недели или даже месяцы.

В период восстановления важно поддерживать умеренную влажность почвы, не допускать пересыхания и застоя воды. Приствольный круг лучше замульчировать, чтобы корни были защищены от перегрева и резких перепадов влажности.

Подкормки тоже могут помочь, но с ними важно не переборщить. Для туи лучше выбирать специальные удобрения для хвойных растений. Азотные подкормки уместны весной и в начале лета, а во второй половине сезона их количество обычно сокращают, чтобы не провоцировать рост молодых побегов перед холодами.

Если туя сильно пострадала, не стоит сразу проводить радикальную обрезку всей кроны. Лучше удалять только сухие и явно погибшие ветви, а живые побеги оставить. Даже если растение выглядит неидеально, часть кроны может восстановиться при правильном уходе.

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