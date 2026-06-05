Что нельзя выращивать на даче

Сегодня вырастить на даче «не то» растение — это уже не просто история про штраф и предупреждение. В отдельных случаях все может закончиться по-крупному, вплоть до уголовной статьи, напомнил глава центра правопорядка по Москве и области Александр Хаминский.

Речь про растения, в которых есть наркотические или психотропные вещества. Под запретом, в частности, конопля, мак снотворный, роза гавайская, ипомея трехцветная, шалфей предсказателей, гармала, мимоза хостилис и голубой лотос. И тут важно понимать одну вещь. Ответственность может наступить не только если вы специально сажали такую красоту, но и если растения сами вылезли на участке, а вы просто плюнули на них и не стали ничего делать, поясняет «Московский Комсомолец«.

За такое бездействие — то есть если не уничтожили запрещенную поросль — грозит штраф до 4 тыс. рублей. Если же вы все-таки выращивали целенаправленно, то это уже административка, вплоть до ареста на 15 суток. Но самое страшное начинается дальше. Когда количество растений считают крупным или особо крупным, тогда вступает в дело статья 231 УК. Например, крупным размером могут признать от 10 кустов мака или от 20 кустов конопли. И наказание от двух до восьми лет колонии, сообщал ранее «ГлагоL».

Так что, как ни крути, с дачными экспериментами на тему редких растений лучше не шутить. Реальные последствия могут аукнуться далеко за пределами огорода.