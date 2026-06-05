Кухни уже не те: какие решения сегодня считаются современными

Есть ощущение, что кухонная мода давно стоит на месте: меняются цвета, появляются новые названия материалов, а по сути все одно и то же. Но если присмотреться к реальным проектам последних лет, изменения все-таки есть. Просто они стали менее кричащими — теперь все решают детали.

Кухни до потолка никуда не исчезли. Антресоли по-прежнему востребованы, но выглядят уже иначе. Если раньше верхний ярус почти всегда выступал вперед и создавал массивную конструкцию, то сейчас чаще выбирают более легкое решение: верхние шкафы делают одинаковой глубины — обычно до 35 см. При этом ширина верхних и нижних модулей может вообще не совпадать. Строгая симметрия больше не считается обязательной, отмечает канал «REMPLANNER | СТУДИЯ ДИЗАЙНА | ПЛАНИРОВЩИК ДЛЯ РЕМОНТА».

Есть и другой заметный сдвиг — постепенный отказ от части навесных шкафов. Если площадь позволяет, кухню начинают делить на зоны: отдельно рабочая поверхность с нижними модулями и отдельно высокий блок с техникой и хранением. Правда, для небольших квартир такой подход пока остается скорее красивой картинкой — верхние шкафы все еще выигрывают по практичности.

Изменилась и сама столешница. Толстые массивные варианты постепенно уступают место более тонким решениям. Во многом это связано с распространением профиля GOLA — системы открывания без ручек. Она требует другой геометрии кухни, поэтому привычные толстые столешницы стали встречаться реже.

Отдельная история — барные стойки. Несколько лет назад их ставили почти в каждый второй проект, сейчас интерес заметно остыл. Оказалось, что обычный стол стандартной высоты удобнее в повседневной жизни. Это не значит, что встроенные решения исчезли — просто теперь их чаще делают полноценной высоты, а не превращают кухню в подобие кафе.

При этом появился другой фаворит — остров с продолжением в виде обеденного стола. Такой вариант выглядит современно и объединяет кухню с общей зоной, хотя подходит далеко не каждому помещению.

Еще один заметный тренд — стеклянные фасады. Именно они сегодня чаще дают тот самый дорогой глянцевый эффект, который раньше ассоциировался с обычным блестящим пластиком. Но есть нюанс: стекло окрашивается иначе и даже при одинаковом оттенке по каталогу цвет не совпадет один в один со стеной или панелью.

Так что кухни действительно меняются. Просто эпоха громких революций закончилась. Концепция остается знакомой, а ощущение современного интерьера складывается уже из мелочей. И именно они через несколько лет чаще всего выдают возраст ремонта.

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