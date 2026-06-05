Агроном рассказал, как правильно обработать деревья в саду в июне

В начале летнего сезона деревьям в саду, которые активно формируют завязи и зеленеют, особенно необходим азот. Одним из наиболее популярных у дачников средств для быстрой подкормки растений является мочевина (карбамид). Об этом aif.ru рассказал агроном Павел Лагута.

Специалист подчеркнул, что использовать раствор мочевины важно особенно осторожно. Если на ветках деревьев уже появились молодые листья, большая концентрация может вызвать ожоги и пятна, которые ослабят само растение.

«Самый безопасный вариант для зеленой листвы — 2 столовые ложки мочевины без горки на 10 литра воды. Такой раствор даст дереву азот, но не обожжет молодые листья», — объяснил агроном.

По его словам, крайне осторожно следует работать с косточковыми культурами, такими как вишня, слива и абрикос. Зачастую листья таких растений оказываются нежнее, чем у яблони и груши, поэтому следует добавлять всего 15-30 граммов мочевины на 10 литров воды.

Эксперт подчеркнул, что опрыскивание нужно проводить в вечернее время или в пасмурную погоду. Работа в жару, под прямыми солнечными лучами или по мокрым от росы листьям увеличивает риск появления пятен и ожогов.

Садовод 30-летним стажем, автор бестселлеров «Не просто огород» и «Цветущий сад» Светлана Самойлова до этого говорила, что во время переменчивой погоды поддерживать правильную температуру в теплице на даче помогут автоматические открыватели форточек. По словам эксперта, при выборе таких устройств нужно отдавать предпочтение моделям, у которых пружина не видна снаружи. Такие открыватели будут более стойкими и долговечными.

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