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Агроном Лагута: обрабатывать деревья в июне следует с помощью раствора мочевины

Газета.Ru

В начале летнего сезона деревьям в саду, которые активно формируют завязи и зеленеют, особенно необходим азот. Одним из наиболее популярных у дачников средств для быстрой подкормки растений является мочевина (карбамид). Об этом aif.ru рассказал агроном Павел Лагута.

Агроном рассказал, как правильно обработать деревья в саду в июне
© Газета.Ru

Специалист подчеркнул, что использовать раствор мочевины важно особенно осторожно. Если на ветках деревьев уже появились молодые листья, большая концентрация может вызвать ожоги и пятна, которые ослабят само растение.

«Самый безопасный вариант для зеленой листвы — 2 столовые ложки мочевины без горки на 10 литра воды. Такой раствор даст дереву азот, но не обожжет молодые листья», — объяснил агроном.

По его словам, крайне осторожно следует работать с косточковыми культурами, такими как вишня, слива и абрикос. Зачастую листья таких растений оказываются нежнее, чем у яблони и груши, поэтому следует добавлять всего 15-30 граммов мочевины на 10 литров воды.

Эксперт подчеркнул, что опрыскивание нужно проводить в вечернее время или в пасмурную погоду. Работа в жару, под прямыми солнечными лучами или по мокрым от росы листьям увеличивает риск появления пятен и ожогов.

Садовод 30-летним стажем, автор бестселлеров «Не просто огород» и «Цветущий сад» Светлана Самойлова до этого говорила, что во время переменчивой погоды поддерживать правильную температуру в теплице на даче помогут автоматические открыватели форточек. По словам эксперта, при выборе таких устройств нужно отдавать предпочтение моделям, у которых пружина не видна снаружи. Такие открыватели будут более стойкими и долговечными.

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