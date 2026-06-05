Ветеринар объяснила, почему нельзя долго носить собак в сумке

Нельзя долго носить собак в сумке или рюкзаке, так как это может стать причиной заболеваний у питомцев. Об этом в беседе с изданием "Абзац" заявил кандидат биологических наук, ветеринар Наталья Зуева.

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Она подчеркнула, что любой собаке необходимо движение. У животных, которые долго сидят в ограниченном пространстве, могут начаться заболевания опорно-двигательного аппарата или сосудов, проблемы с кровообращением. Зуева сравнила это с ситуацией, если бы человеку пришлось несколько часов просидеть в мешке.

По словам специалиста, носить собаку на руках можно, но недолго – около 15–30 минут. В остальное время питомец должен свободно передвигаться.

Ранее врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков дал хозяевам советы по подготовке животного к перелету. Для начала необходимо посетить врача, который осмотрит питомца и даст советы по сбору аптечки в дорогу.

Также важно выбрать переноску, в которой собаке или кошке будет не слишком тесно. Туда можно положить какую-то знакомую четвероногому другу вещь, чтобы снизить стресс.