Магия деревенского стиля. Как обновить дачу своими руками?

Яркие занавески на окнах, букетик цветов в вазе и уютное кресло для чтения любимой книги. Загородный домик — это не только про участок земли с огурцами, картофелем и кабачками, а еще — точка притяжения для отдыха и душевной терапии. Как превратить старенькую дачу в стильное место? И можно ли это сделать без особых финансовых затрат? Подробнее — в материале MIR24.TV.

Дом с характером: винтаж, патина и тепло дерева

Один из самых простых и доступных способов обновить дачный дом или даже добавить в него элементы деревенского стиля — это сделать часть декора своими руками. И для этого не нужно быть мастером плотницкого дела или дизайнером. Совсем несложные идеи в духе «сделай сам могут добавить пространству дома индивидуальный колорит.

«В загородных домах изначально, даже с учетом износа, есть возможность превратить обычные предметы в элементы декора. Например, старую лестницу можно приспособить под вешалку или держатель, деревянные ящики сложить друг на друга и оборудовать полки в деревенском стиле. Всегда найдутся предметы, которым можно дать вторую жизнь, если проявить немного фантазии. Стиль кантри популярен благодаря сочетанию старого и нового, он предполагает баланс комфорта и стиля, сочетая деревенские элементы с современными деталями».

Более утонченный взгляд на загородную эстетику — это не просто добавление винтажного декора или использование деревянной отделки, а скорее многослойность деталей, рассказывающих историю и придающих пространству вневременной характер. Открытые потолочные балки, слегка изношенная мебель и подобранный в стиле ретро текстиль помогают создать в доме атмосферу уюта, аутентичности и тепла.

Одной из отличительных особенностей загородных домов и дач является продуманное использование дерева в конструктивных элементах. По способу обработки древесины можно точечно настроить атмосферу в помещении, оставив предметы необработанными или же, наоборот отшлифовав и отполировав их.

«Необработанные, состаренные конструкции несут на себе следы времени, создавая ощущение истории. Контраст между грубой отделкой и гладкими стенами или окрашенной мебелью усиливает теплоту пространства, делая его уютным и основательным. Покраска или побелка предметов интерьера делает пространство светлее, а легкая серая или кремовая краска может придать потолку очарование старины, не затемняя его», — говорит Евгений Сумароков.

Шкафы со стеклянными дверцами придают помещению изысканность, отсылая к традиционным кухонным буфетам, где выставлялся фарфор и стеклянная посуда. В то же время открытые полки создают более непринужденную, деревенскую эстетику, если наполнить их композицией из керамики, плетеных корзин и книг.

Плетеные корзины являются неотъемлемой частью загородных домов не только благодаря своей практичности, но и благодаря своей текстуре. Они добавляют ощущение ручной работы и органичности, которое легко сочетается как с деревенскими, так и с современными элементами. Правильно подобранный ковер также может преобразить пространство.

И, конечно, ни один загородный дом не обходится без мягких тканей, которые создают ощущение уюта. Текстиль привносит тепло в любую комнату, будь то подушки с узорами, вязаные пледы или мягкое кресло. Узоры на таких изделиях обладают вневременным качеством, которое связывает пространство с его историческими корнями.

Евгений Сумароков подчеркивает: в идеале дом должен ощущаться как продолжение людей, которые в нем живут, и включение в него семейных реликвий, личных фотографий или произведений искусства сделают интерьер неповторимым.

Вместо того, чтобы покупать новое, можно добавить несколько винтажных предметов — керамическую вазу, старую деревянную хлебницу или тарелку ручной работы — и это придаст интерьеру индивидуальность.

«Состаренная оловянная или медная бронза используется для создания эффекта старины. Медные кастрюли или оловянный умывальник над фарфоровой раковиной — со временем эти металлы покрываются патиной, органично сочетаясь с переработанной древесиной и винтажным декором. Внесение природы в интерьер — еще один важный аспект дачной жизни. Будь то простой букет полевых цветов, сноп в горшке или икебана из сухих цветов в старинном керамическом кувшине, все это усиливает связь между домом и его окружением. Переделав или отреставрировав старую мебель, а также приобретя винтажные вещи в комиссионных магазинах или на барахолках, человек превращает свой дом в заповедный уголок, который будет смотреться аутентичным и уютным, и все это без больших затрат», — отметил эксперт.

Царапины, потертости и патина придают предмету характер и рассказывают историю. Именно поэтому винтажные вещи, купленные в комиссионных магазинах, и переделка (не замена) предметов интерьера идеально подходят для этого стиля. Вовсе не обязательно, чтобы все было блестящим и новым.

Прежде чем покупать новую мебель, присмотритесь к вещам, которые у вас уже есть. В старом комоде на чердаке или забытом прикроватном столике скрыт огромный потенциал. С помощью наждачной бумаги, краски или морилки эти предметы можно полностью преобразить, создав уникальные детали интерьера в уютном деревенском стиле.

Ретро-сад: дача в гармонии с природой

Для начала — нужно создать ощущение уюта и правильно организовать пространство, привести к единому стилю. Первое, что действительно меняет пространство, — это порядок. Старые случайные вещи и несуразная мебель с накопившимся за годы хламом превращают дачу в склад. Поэтому главный шаг — освободить пространство и оставить только то, что вам действительно нужно для отдыха или для работы на участке.

«На даче особенно хорошо смотрятся натуральные материалы: дерево, лен, хлопок, простая керамика и неброские природные оттенки. Один из самых бюджетных способов обновления — перекрасить то, что уже есть. Старые скамейки, столы, стулья или даже забор после свежей краски начинают выглядеть совершенно иначе. Часто этого уже достаточно, чтобы пространство стало аккуратнее и современнее. Эффект комфорта также создает и новый текстиль. Недавно купленные подушки, пледы, легкие занавески, скатерти или дорожки делают интерьер более продуманным. Лучше выбирать одну цветовую гамму, чтобы пространство выглядело цельно и спокойно».

Отдельную роль играет свет. Вечером именно он создает атмосферу отдыха. Простые гирлянды, фонари или свечи в безопасных подсвечниках делают даже обычную террасу уютной. Многие дизайнеры считают, что теплый свет способен преобразить дачу сильнее, чем дорогой декор.

«Еще один прием — создание одной-двух акцентных зон, — считает Лариса Микаллеф. — Это может быть место для чаепития, гамак в саду, кресло с пледом или небольшой уголок на веранде. Такие детали делают пространство не просто красивым, а действительно пригодным для отдыха. Хорошо работает и природный декор: полевые цветы, плетеные корзины, деревянные ящики, простая керамика. Именно такие вещи создают ощущение естественности, которого часто не хватает городским интерьерам».

Главная ошибка при обновлении дачи — попытка переделать все и сразу. Как правило, это приводит лишь к хаосу и лишним тратам. Гораздо эффективнее выбрать единую концепцию, будь то лаконичная «сканди-дача или уютный ретро-сад, и постепенно выстраивать интерьер вокруг этой идеи. И конечно, чистота, отсутствие хлама и обилие свободного пространства — это база, которая превращает обычный «бабушкин домик в настоящий загородный санаторий.

«Очень важны занавески, стильные дизайнерские картины на стенах. Все это можно недорого купить в магазинах, или же заменить картины на постеры. Сейчас продается много приятных ароматов, которые стоит распылять в помещении. Пространство не должно быть похоже на чердак или подвал, поэтому их расхламление и расчистка — обязательное действие для обустройства, уюта и комфорта, также как и борьба с пылью, грязью, ржавчиной. Хранить старые подушки, одеяла, покрывала не рекомендую, их непросто отстирать, и они могут пахнуть нафталином, например. Немного подкрасить стены в жизнерадостные цвета не бывает лишним: сейчас продается краска, которая практически не пахнет. Многое решает грамотный дизайн и правильно подобранные цветовые оттенки. Если вкус у хозяев хороший, то они быстро стилизуют и обустроят помещение без огромных затрат».

Свет, цвет и детали: формула обновления интерьера

«Преображение дома начинается с правильных акцентов и внимания к деталям. Самый быстрый способ освежить интерьер и экстерьер — работа с цветом. Светлая палитра (от классического белого до пастельной мяты и лаванды) наполнит комнаты воздухом и визуально расширит пространство. Индивидуальность интерьеру зададут яркие акценты: текстиль, декоративные подушки и стильные мелочи. Если стены требуют обновления, используйте краску, фактурную штукатурку, лаконичные обои или светлую вагонку. Не спешите избавляться от старой мебели — винтаж сейчас на пике моды. Перетяните кресло, отшлифуйте комод, замените старую фурнитуру на современную, и вы получите уникальный дизайнерский объект. Ищите такие «сокровища на блошиных рынках и сайтах объявлений — там часто встречаются редкие вещи за небольшие деньги».

Из паллет или деревянных ящиков, старых дверей можно сделать стильные столы, полки, кровати. А новые текстильные элементы кардинально изменят восприятие комнаты. Используйте натуральные ткани (лен, хлопок), цветочные принты, клетку, полоску. Даже старый, но хорошо почищенный ковер может стать центром композиции.

Горшки с цветами, старые ведра и лейки, превращенные в кашпо, — все это добавит ярких красок и жизни. А мангальная зона из кирпича или металла станет местом притяжения. Садовые фонари и гирлянды создадут волшебное настроение в вечернее время.