Стиль в каждом лепестке: десять самых модных цветов-однолетников 2026 года

Давно известно: многолетние растения требуют ухода, но все же меньших хлопот, чем однолетники. Но яркому участку без однолетников не обойтись. Директор Бюро ландшафтного дизайна «Цепкова и партнеры» Мария Цепкова рассказала «Вечерней Москве» о цветочных трендах.

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Многолетники «сидят» на одном месте годами и украшают сад. Но только однолетние цветы позволяют открывать пространство сада по-новому. Каждый сезон какие-то однолетники входят в моду, а другие на время забываются, чтобы потом вернуться к нам снова. Например, космея, модная в пору юности наших мам, на некоторое время выходила из моды, почему-то начинала считаться каким-то «деревенским» цветком. А сейчас это растение опять на пике интереса.

Вернулась к нам из забвения и настурция, тоже вдруг исчезнувшая было из поля зрения цветоводов. А вот бархатцы (тагетес) — верные, проверенные временем — немного отошли в сторону, перестали быть «летником номер один». Но! Это касается низкорослых бархатцев, а высокорослые — в моде. Думаю, никогда не выйдет из моды цинния, разве что меняется топовый цвет растения: сейчас популярны циннии пронзительно-ярких оттенков красного и оранжевого.

Очень эффектны однолетники голубых и синих оттенков, и есть любители превращать свои сады в такие вот обители романтики, грез и надежд. Собрать коллекцию голубо-синих растений не так трудно, обратите внимание на разные сорта лобелии — выглядит она очень эффектно. Шикарно смотрятся рядом с ней и колокольчики — нежно-голубые, почти белые или ярко-синие.

Сурфиния: роскошный каскад

Ампельная петуния формирует длинные свисающие побеги, сплошь покрытые цветками. Важно: она не требует постоянной обрезки увядающих цветков! Прекрасно чувствует себя в кашпо и горшках, в подвесных корзинах, высоких контейнерах, балконных ящиках. В жару и при активном солнце не сбрасывает бутоны! В моде кремовая сурфиния «Хэвенли Кашемир Пинк».

Ирезине: альтернатива капризулям

Чтобы выращивать на участке яркие колеусы, нужно терпение и время: они требуют прищипывания, нервно реагируют на чрезмерно яркое солнце. Ирезине обеспечит такое же яркое пятно, но со значительно меньшими затратами — она просто не капризна. Даже не требует прищипки.

Космея: ажурная красотка

Это растение известно всем, в особом представлении не нуждается, но есть одно «но»: мало кто понимает, что космее, особенно выросшей, нужна опора. Сажайте ее там, где у нее будет шанс закинуть на что-то свои длинные «ветви-руки». Можно подвязать космею прозрачной леской.

Лобелия «Лагуна»: «сухое море»

По яркости синего цвета эта красавица равных, наверное, не знает. Потрясающей красоты шапка цветков будет держаться на растении до самой осени. Благодарно отреагирует на подкормки.

Кохия: кипарис

Поразительной красоты и гармонии растение. Быстро формируется шар, и он держит форму до осени. Выглядит как игрушка или мяч, эффектно смотрится с почвопокровными растениями. Есть краснолистная форма (сорт «Огненный шар»).

Катарантус: ценитель солнца

Барвинок розовый, катарантус, интересен тем, что его можно посадить на открытом, жарком месте. Серия «Суаре Фламенко» отличается яркостью: ее представители не выгорают даже на прямом солнце.

Подсолнух: секрет успеха

Обожает мульчирование. Не жалейте для него скошенной травы, и он вырастет высоким и мощным. Да и сорняки вокруг него мульча убивает.

Амарант: ярче не бывает

Изумительной яркости растение поражает оттенками листьев (красные, желтые, оранжевые) и легкостью ухода. Точнее, даже не так: высадив рассаду, вы можете просто забыть об уходе за ним, и амарант не подведет. Он растет сам по себе, жару любит, привлекает внимание и радует глаз. Странно, что вошел он в моду только сейчас и не всеми оценен.

Немофила: кусочек неба

Так называемая американская незабудка порадует вас бурным цветением. У нее роскошные голубые цветочки, и их бывает так много, что издалека растение целиком кажется голубоватым.

Львиный зев: золотой акцент

Яркое, неожиданно броское растение несколько лет было в забвении. А зря! Растет быстро, эффектно выглядит, приковывает внимание, если посадить его вторым рядом за более плоскими лобелиями, например.

Роман с камнем

Любые однолетники выглядят богаче, если вокруг них есть камни и прочие садовые украшательства. Так, если у вас, например, есть старые кирпичи, которые «когда-нибудь пригодятся», посадите рядом (или прямо на них установите) горшок с настурцией: они невероятно красиво сочетаются друг с другом. Кирпичами можно обложить и место посадки этого однолетника. Особенно красиво смотрится на фоне кирпичей настурция с желтыми лепестками.

Самый солнечный гигант

Если вы зимой подкармливали птиц, обратите внимание — под кормушками начала пробиваться поросль подсолнухов. Это прекрасная возможность вырастить несколько растений-гигантов, которые удивят и вас, и окружающих мощью и красотой.

Делается это просто. Нужно выбрать из самовольно образовавшейся рассады самые мощные растения, перенести их на выбранное место, удобрить землю и рассадить на расстояние не меньше 30 см друг от друга (лучше — больше). Поначалу подсолнушки не будут казаться мощными, «набор силы» произойдет позже. Растения будут нуждаться в достаточно регулярных подкормках, эффективно сказывается на их росте мульчирование посадок скошенной травой. Когда растения достигнут в высоту 50 сантиметров, непременно продумайте для них опору. Взрослые растения взметнутся вверх на 2,5, а то и 3 метра. Если захотите дождаться урожая, обвяжите «головы» подсолнушков марлей — иначе птички все склюют, не дожидаясь приглашения на обед.

И съедобно, и красиво

Тренд 2026 года — интеграция съедобных растений в декоративные посадки. Это необычно, красиво, ярко!

Можно посадить высокое растение в центре. Красночерешковый мангольд будет шикарно смотреться как яркое пятно «цветочно-овощной» клумбы;

Посадите ближе к краю грядки базилик с фиолетовыми листьями;

Подготовьте к посадке рассаду: хорошо напоите ее водой. Помните, что она не должна быть посажена очень плотно, но и больших расстояний между растениями быть не должно. Сажаем рассаду декоративной капусты;

Между капустой можно посеять несколько семян укропа — когда он поднимется, будет красиво;

Посейте по краю грядки календулу: она будет защищать посадки от насекомых-вредителей.

Среди многочисленных забот дачников есть дело, которым приходится заниматься постоянно, — это борьба с вредителями сада и огорода. Кто только не посягает на плоды нашего труда! О том, как защитить растения от прожорливой армии вредителей, «Вечерней Москве» рассказала биохимик и дачница с внушительным стажем Екатерина Попова.