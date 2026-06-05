Топ-8 инструментов, которые облегчат жизнь дачнику

На какие инструменты дачникам стоит непременно обратить внимание в этом сезоне, «Вечерней Москве» рассказал кандидат биологических наук, гендиректор Студии ландшафтного дизайна «Горячев и К» Виктор Горячев.

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Отлично помню фотографию 1950-х годов, сделанную после закладки Ботанического сада МГУ на Воробьевых (Ленинских) горах. На ней запечатлены сидящие на деревьях женщины с пилами в руках: они производят обрезку ветвей... Но те времена прошли, и сегодня главная задача дачника — выбрать из множества дачных гаджетов по-настоящему полезный. Вот представьте, как в свое время облегчил бы задачу работниц Ботанического сада современный аккумуляторный сучкорез на штанге. Не надо ни лестницы, чтобы дотянуться до верхних сучьев, ни пилы, ни на дерево залезать...

Я уж не говорю о том, что на помощь дачникам все чаще приходит искусственный интеллект. Например, в виде программ с функцией подробной трехмерной визуализации. Человек может видеть модели деревьев, беседок, бассейнов, которые обычно располагают на загородном участке, и спланировать свой будущий сад. А разве могли владельцы загородных участков еще недавно представить, что траву можно косить с помощью... летающей газонокосилки? Я имею в виду косилки на воздушной подушке. Это чудо инженерной мысли предназначено для кошения газонов на площадях до 1000 квадратных метров с неровным рельефом. В общем, рынок новинок обширный, что делает процесс выбора непростым. Мой совет: прежде чем на чем-либо остановиться, непременно читайте отзывы людей, которые уже успели проверить в деле то или иное приспособление.

Приложения для планирования участка

Искусственный интеллект пришел и на наши шесть соток! Бесплатные программы для ландшафтного дизайна — это отличный инструмент для начинающих дачников, которые хотят визуализировать свои идеи, сэкономить время и избежать ошибок. Они позволяют планировать расположение строений, дорожек, растений, получая реалистичные 3D-модели будущего участка. Многие из этих программ просты в использовании и не требуют от человека специальной подготовки, просто выберите в интернете ту, что покажется вам наиболее подходящей.

Садовый измельчитель

Этот современный инструмент поможет без особого труда поддерживать на вашем загородном участке порядок и содержать его в чистоте. С его помощью вы быстро превратите не только ветки, но и сухую траву и листья в щепу и мульчу. А разложив их под ягодными кустарниками, в дальнейшем значительно облегчите себе процесс борьбы с сорняками. И, что не менее важно, мульча будет хорошо удерживать влагу в почве и сделает ее более плодородной за достаточно короткий срок, ведь измельченная органика быстрее перегнивает.

Умная теплица

Как только она «пропишется» на вашей даче, переживания о самочувствии томатов, баклажанов и перцев останутся в прошлом. В такую теплицу встроены системы, которые за него отвечают. Они автоматически регулируют микроклимат. Стоит только температуре воздуха повыситься, как сработает автоматическое проветривание и откроются форточки. Как только растения захотят пить, тут же сработает капельный полив. Вот только урожай умная теплица не соберет, ну с этим вы и сами справитесь, для этого много ума не надо.

Высоторез с телескопической ручкой

Дачники, на чьем участке растут старые яблони, практически упирающиеся в небо, этот инструмент оценят по достоинству. Рынок предлагает высоторезы: электрические, аккумуляторные и бензиновые. Какой выбрать — дело ваше, но надо понимать, что с аккумуляторным и бензиновым работать вы будете, свободно перемещаясь по участку, электрическому придется обеспечить удлинитель. Но главное во всех моделях — телескопическая ручка, длина которой регулируется и при необходимости вы сможете формировать крону деревьев на высоте 4–5 метров.

Тапенер

Этот механический инструмент, который работает от ручного нажатия, облегчает работу по подвязке растений. Чтобы выросшие томаты, перцы или баклажаны в теплице и открытом грунте не падали под тяжестью плодов, придется потратить время, чтобы подвязать их, имея в распоряжении только шпагат и колышек. С тапенером все гораздо проще и быстрее: инструмент подносят к ветке, которую максимально приближают к колышку-опоре, и нажимают на рычаг. Лента обхватывает растение, скобы фиксируют ее на опоре, а ножи отсекают ленту от катушки.

Проращиватель семян

Не только ускоряет процесс проращивания семян, но и повышает их всхожесть. Емкость для воды, нагревательный элемент и система вентиляции — вот из чего состоит это удобное устройство. Использование проращивателя освобождает дачника от необходимости ежедневного увлажнения и проветривания семян. Лучше выбрать модель, оснащенную таймером, индикатором влажности и температуры, это еще больше облегчит контроль над процессом прорастания.

Измеритель почвы 4 в 1

Прибор освободит вас от необходимости определять, настал ли срок полить растения. Он подскажет, когда пора увлажнить почву. Он же сообщит, достаточно ли прогрелась земля, чтобы высадить в нее огородные культуры, и не нужно ли ее раскислить, чтобы посадки развивались нормально. Он же сообщит, хватает ли растениям света. Кстати, использовать его могут не только дачники, но и любители комнатного цветоводства.

Распознавать растения и их болезни

Если вы начинающий дачник, достаточно скачать одно из таких приложений, и у вас будет возможность по фотографии определить растение, название которого вам неизвестно. Но и опытным дачникам нередко приходится ломать голову, что за болезнь подхватила яблоня или куст смородины. А приложение подскажет причину недуга, способы избавления от него, а заодно и посоветует, как за ним ухаживать, чтобы впредь такого не повторялось.

Зря говорят, что незаменимых нет

Прошло почти 30 лет с тех пор, как изобретатель Александр Фокин запатентовал садовый инструмент — плоскорез Фокина. Однако до сих пор замены ему нет. За что же так любят этот инструмент? Прежде всего за многофункциональность: он и почву рыхлит, и сорняки уничтожает, и растения окучивает, и грядки формирует... При этом сохраняет естественную структуру грунта, поскольку не переворачивает верхний слой, а подрезает его. И работать с ним легче, чем с лопатой, тяпкой или мотыгой.

Чтобы увидеть плоды своего труда

Эффективное удобрение — тоже важный инструмент, позволяющий дачникам увидеть плоды своего труда. Среди новинок — аминокислотные. Их применение помогает растениям перенести стресс: перепады температур, переувлажнение или засуху, повышает устойчивость к заболеваниям и вредителям, с ними лучше усваиваются питательные элементы. Благодаря им ваши питомцы быстрее восстановятся после очередной «атаки» погоды.

Июнь — один из самых насыщенных месяцев для подмосковных дачников. Почва уже прогрелась, но погода остается переменчивой: дневная жара может смениться ночными холодами и даже возвратными заморозками. Чтобы получить богатый урожай и не потерять посадки, важно грамотно подобрать культуры и обеспечить им защиту. Что посадить на даче в июне с учетом холодов, «Вечерней Москве» рассказала опытный садовод Екатерина Рассадина.