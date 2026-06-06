Что положить в лунку при посадке картофеля для хорошего урожая

Картофель получает основную поддержку еще до появления первых всходов. Из-за этого часто огородники вносят удобрения не во время роста, а непосредственно при посадке, уверяет автор канала «Твоя Дача».

Подкормка в лунке помогает молодому растению быстрее развивать корневую систему и получать необходимые питательные вещества с первых дней. Благодаря этому кусты растут крепче и легче переносят неблагоприятные условия.

Среди минеральных чаще выбирают суперфосфат, который способствует развитию корней и клубней; хлористый калий — для повышения устойчивости растений; аммиачную селитру — для роста зеленой массы, а также нитрофоску, содержащую сразу несколько важных элементов питания. В небольших количествах применяют и медный купорос, который помогает защитить посадки от грибковых заболеваний.

Если удобрения вносят при подготовке участка, их распределяют по почве перед перекопкой. При посадке непосредственно в лунку обычно добавляют небольшое количество подкормки и тщательно перемешивают ее с землей.

Из органических удобрений популярны перегной и компост. Они улучшают структуру почвы и обогащают ее полезными веществами. Еще один распространенный вариант — древесная зола. Она помогает снизить кислотность почвы и служит источником калия и фосфора.

В посадочные лунки обычно добавляют горсть перегноя или компоста. На плодородных участках нередко ограничиваются древесной золой, которую также вносят непосредственно перед посадкой картофеля.

Кстати, огородные органические удобрения не всегда безопасны. Сапропель может содержать тяжелые металлы и пестициды, кровяная мука — следы антибиотиков, костная — нежелательные примеси, о чем писал «ГлагоL».