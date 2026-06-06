Обычная сода может помочь томатам: как ее применять

Когда речь заходит о защите томатов, многие сразу вспоминают магазинные препараты. Но иногда полезное средство уже стоит на кухонной полке. Обычная пищевая сода может помочь в уходе за растениями, если использовать ее правильно и без фанатизма, уверяет автор канала «Сделай сам».

Главное достоинство соды — ее слабощелочные и антисептические свойства. Благодаря этому она помогает сдерживать развитие некоторых грибковых заболеваний, отпугивает часть вредителей и может использоваться для легкой коррекции кислотности почвы.

Особенно часто соду применяют для профилактики фитофторы и мучнистой росы. Для обработки готовят простой раствор: 3 столовые ложки соды на 10 литров теплой воды. Чтобы состав лучше держался на листьях, в него добавляют 2 столовые ложки жидкого мыла или растительного масла. Опрыскивать кусты рекомендуется раз в 10-14 дней, начиная с середины лета.

Этот же раствор помогает снизить численность тли и некоторых гусениц. Насекомые плохо переносят щелочную среду, поэтому регулярные обработки могут стать дополнительной мерой защиты. После дождей процедуру обычно повторяют.

Если почва на участке слишком кислая, соду иногда используют как мягкий раскислитель. Для этого один стакан порошка распределяют по поверхности грядки площадью 2-3 квадратных метра и неглубоко заделывают в грунт. Делают это до посадки рассады и не чаще одного раза в несколько лет.

Некоторые огородники замечают еще один интересный эффект. Слабый раствор из одной столовой ложки соды на 10 литров воды используют во время созревания плодов. Считается, что такая обработка способствует накоплению сахаров, из-за чего томаты становятся более сладкими.

При вершинной гнили сода не решает проблему полностью, поскольку заболевание связано с нехваткой кальция и нарушениями полива. Однако ее можно использовать вместе с кальциевой селитрой для внекорневых подкормок. На 10 литров воды берут по одной столовой ложке каждого компонента и опрыскивают растения несколько раз с недельным интервалом.

Сода не станет универсальным средством от всех проблем. Избыток натрия способен ухудшать структуру почвы и со временем снижать ее плодородие. Кроме того, слишком концентрированные растворы могут оставлять ожоги на листьях.

Не стоит смешивать соду с удобрениями, содержащими аммоний. Такая комбинация приводит к потере азота, который просто улетучивается в виде аммиака.

Помните, что здоровый сад начинается с правильного ухода за растениями на всех этапах роста. Крепкая рассада требует достаточного освещения и грамотных подкормок, а взрослым деревьям помогают сидераты, которые улучшают почву и поддерживают урожайность, советовал «ГлагоL».