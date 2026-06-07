Эксперт объяснил, как превратить огород в зону отдыха

Никита Чаплин, председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), рассказал RT, как превратить огород в зону отдыха.

«Если говорить о полном преображении участка «под ключ» в Московском регионе, цифры следующие. Косметический ремонт самого дачного дома стартует от 12 тыс. рублей за 1 кв. м. Ландшафтный дизайн с нуля обойдётся в сумму от 4,5 тыс. рублей за 1 кв. м, а разработка полноценного проекта озеленения — от 7,5 тыс. рублей за одну сотку», — отметил Чаплин.

Он также добавил, что услуги профессионального садовника или компании по благоустройству — удовольствие не из дешёвых.

«Для тех, кто хочет превратить дачу в «парк-лужайку» без еженедельных подвигов с тяпкой и шлангом, есть современные помощники. Автоматический капельный полив становится настоящим спасением. Собрать такую систему на участке в шесть соток можно примерно за 12—16 тыс. рублей. В неё входят контроллер с таймером, пластиковые трубы ПНД, капельные ленты и фильтр для воды. Сам таймер для подключения к крану обойдётся в сумму от 900 до 3 тыс. рублей», — сказал он.

Собеседник RT уточнил, что при использовании такой системы по сравнению с ручным поливом лейкой расход воды в два раза меньше.

«Необязательно вкладывать миллионы, чтобы изменить облик участка. Практика показывает, что можно действовать поэтапно, не нанимая дорогих дизайнеров. Если вы живёте на даче и имеете возможность ежедневно ухаживать за посадками, урожай может закрыть значительную часть потребности семьи в картофеле, луке, моркови и ягодах. Однако если приплюсовать сюда расходы на семена, удобрения, инструмент, воду для полива, а главное — ваше личное время, которое можно было бы потратить на более продуктивные занятия, то экономический эффект становится спорным. Гораздо разумнее оставить на участке только ту зелень и ягоды, которые вы действительно любите и которые сложно купить такими же свежими (укроп, щавель, клубнику, малину), а капризные помидоры или огурцы, требующие подвязки и подкормок, заменить на цветущий кустарник», — заключил Чаплин.

Ранее кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина предупредила, что стремление довести дачный участок до идеального состояния может привести к эмоциональному выгоранию.