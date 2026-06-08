Пятнистость на клубнике: как остановить болезнь вовремя

Пятнистость на клубнике коварна тем, что подкрадывается абсолютно незаметно. Сначала вы видите всего пару мелких точек на листьях и спокойно проходите мимо. Но стоит упустить момент, и эти пятна расползаются по всему кусту, листья сохнут, а у растения просто кончаются силы. Само собой, достается и урожаю, ведь ягод становится меньше, и они заметно мельчают. Грибок обожает сырость и тесноту. На заросших грядках, где после дождя или полива часами стоит влага, болезнь вспыхивает моментально, уверяет автор канала «Шуруп и Укроп».

Заметить неладное сложно только на первых порах, а дальше все становится очевидно. На листьях проступают коричневые или красноватые пятна, которые иногда бывают светлыми в центре, но обязательно идут с темной окантовкой. Первый удар всегда принимают на себя старые нижние листья, а если ничего не предпринять, грибок быстро перекидывается на свежую молодую зелень. Самая большая ошибка в этой ситуации — сидеть и ждать, что все пройдет само. Тут работает жесткое правило: чем быстрее вы возьметесь за опрыскиватель, тем проще остановить заразу, пока она не скосила всю грядку.

Тактика борьбы полностью зависит от сезона. Весной и в самом начале лета в ход обычно идут медьсодержащие препараты. Их главная задача — выжечь споры грибка на корню и затормозить болезнь. При этом важно тщательно опрыскивать не только саму клубнику, но и землю вокруг кустов, ведь именно в почве возбудители преспокойно переносят зимние морозы. А вот когда на кустах уже висят ягоды, тяжелую артиллерию использовать нельзя. В период плодоношения приходится переходить на мягкие биопрепараты, которые аккуратно сдерживают грибок и не портят будущий урожай.

Однако одними опрыскиваниями делу не поможешь, ведь это лишь половина успеха. Грибок отлично зимует в растительных остатках, поэтому больные и подозрительные листья нужно безжалостно срезать и уносить прочь. Чем чище грядка, тем меньше шансов на возвращение болезни.

Не менее важно дать кустам дышать. Если клубника сидит слишком плотно, внутри посадок постоянно дежурит влага, а это идеальный курорт для грибка. Порой обычное прореживание, хорошее солнце и умеренный полив защищают урожай лучше любых лекарств.

Проще перестраховаться и уберечь, чем потом судорожно спасать грядки. Регулярный уход и внимание к первым признакам болезни всегда оказываются самой надежной защитой.

Урожай ягодных культур зависит не только от подкормок и полива, но и от множества менее очевидных факторов. Для малины важны своевременная обрезка и прореживание кустов, а смородина нередко страдает из-за неподходящего соседства с другими растениями, напоминал «ГлагоL».