Как ухаживать за чесноком на даче в июне

Середина лета — сезон сбора чеснока на дачных участках. Но чтобы получить богатый урожай, необходимо правильно ухаживать за растением в начале лета, когда запущен процесс формирования головок. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный агроном страны Октябрина Ганичкина.

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Два вида чеснока и разное время посадки

По ее словам, есть два популярных вида чеснока:

озимый — у него крупные зубчики (около 5–7 в головке) и более яркий вкус;яровой — мелкие зубчики (около 15–20 в головке).

— Их время посадки отличается: озимый высаживают в сентябре, а яровой — весной, примерно в начале или конце апреля, когда почва уже не мерзлая. Но большинство россиян отдают предпочтение озимому чесноку за его яркий вкус и крупные зубчики, — пояснила Ганичкина.

Уход за чесноком в июне

Начало лета подходит для того, чтобы заняться подкормкой чеснока. Для этого Ганичкина рекомендовала в первую очередь полить чеснок обычной водой, а затем использовать удобрение.

— Я предлагаю взять 10 литров воды и добавить к ним одну ложку суперфосфата. Но так как это труднорастворимое удобрение, предварительно стоит развести его отдельно в баночке. К примеру, в 250-миллилитровом стакане развести ложку суперфосфата и добавить его в воду. Сюда же следует вмешать 1,5–2 столовые ложки жидкого минерального удобрения для овощных культур. На один квадратный метр понадобится 3–4 литра раствора. Благодаря такой подкормке чеснок будет расти не по дням, а по часам. После использования удобрения чеснок необходимо снова полить обычной водой, чтобы удобрение проникло в корневую систему, — объяснила эксперт.

Затем не менее важно использовать раствор, предупреждающий бактериальную гниль на чесноке, рассказала агроном.

— Иногда во время высадки попадают больные зубчики, из-за чего, когда чеснок всходит, зеленые кончики могут желтеть. Чтобы этого не произошло, нужно использовать биологический фунгицид (противогрибковый препарат), предназначенный для борьбы с корневыми и прикорневыми гнилями. Достаточно развести 10 таблеток на литр воды и опрыснуть раствором землю и прикорневую шейку растения, — пояснила Ганичкина.

Также важно не забывать про своевременный полив чеснока, дополнила эксперт.

— До 25 июня делать это нужно один раз в 7–8 дней. Если почва будет сухой, перышки чеснока будут плохо расти, и головка с зубчиками не созреет. В июле поливать можно уже реже, — сообщила она.

В июне погода бывает переменчивой: почва уже прогрелась, но дневная жара может неожиданно смениться ночными холодами. Чтобы этого не произошло, важно самостоятельно защитить растения. Как это сделать, «Вечерней Москве» рассказала опытный садовод Екатерина Рассадина.